Comerciante espera dobrar faturamento de R$ 1 milhão com Dia das Crianças de 2024 em Belém

Gustavo Peters, gerente de uma loja de brinquedos no centro comercial de Belém, tem a expectativa de dobrar o faturamento de R$ 1,1 milhão, conquistado no Dia das Crianças no ano passado, na data comemorativa deste ano de 2024. “A gente trabalha tanto no varejo quanto no atacado e no atacado e já superamos até mesmo (as vendas) do atacado do ano passado”, revelou na manhã desta segunda (7).

Segundo o comerciante, a loja tem grande variedade de brinquedos. Há opções para crianças da primeira infância, que vai desde o nascimento até os 6 anos, e também para os adolescentes de 12 anos. “Para as meninas, a gente vende mais boneca e pros meninos, sai mais boneco e carrinho de controle remoto”, declara.

A vendedora Bruna Cardoso, de 28 anos, foi ao comércio da cidade nesta segunda (7) comprar os brinquedos para os afilhados. Ela já estava pesquisando há um tempo as opções na internet. Sem muito tempo devido ao trabalho, Bruna preferiu se adiantar na compra dos presentes. “Tô achando o preço razoável. Aqui (na loja) tem bastante variedade. Vi que aqui é um bom preço”, declarou.

Quem também estava em busca pelo melhor preço era Afonso Costa, representante comercial de 58 anos. “A gente tá aí visitando as lojas, fazendo pesquisa de preço, vendo o que encaixa melhor, né?”, disse. Afonso procurava carros e pistolas de água para os netos.

Da mesma forma, Cleide Reis, vendedora de 44 anos, buscava brinquedos para os dois netos no comércio da capital. “Preço tá razoável. Muitas coisas novas. Hoje nós viemos pesquisar e tem muita coisa interessante”, destacou. Quanto às opções, Cleide afirmou que não gosta de comprar armas como presente no Dia das Crianças. “Compro canetinha, que ele gosta de ter pra desenho”, disse.