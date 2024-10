Confira a lista de 10 brinquedos educativos para o Dia das Crianças

Neste sábado (12/10), o Dia das Crianças é celebrado no Brasil. A data é uma oportunidade para presentear os pequenos com brinquedos que não apenas divertem, mas também estimulam o aprendizado e o desenvolvimento.

Para quem deseja escolher opções educativas para o crescimento cognitivo das crianças, apresentamos uma lista com 10 brinquedos para entreter e ensinar crianças ao mesmo tempo.

1 - Móbiles

Para crianças de até dois anos, os móbiles são excelentes para estimular a visão e a audição. As cores, os sons e os movimentos desse tipo de brinquedo chamam a atenção do bebê. Os modelos musicais, em geral, contêm sons que acalmam, produzindo a sensação de conforto e relaxamento ao pequeno. Os móbiles podem ser encontrados por um preço médio de R$ 150.

2 - Instrumentos musicais

Instrumentos musicais infantis, como pianinhos, tamborzinhos e pandeiros, são benéficos para o desenvolvimento motor e sensorial das crianças. Eles promovem habilidades cognitivas, como atenção e percepção, e incentivam a musicalidade. Instrumentos de brinquedo como guitarras e pianos podem ser encontrados em uma faixa de R$ 120.

3 - Brinquedos que estimulam movimento

Brinquedos como bolas, triciclos e carrinhos são ótimas opções para incentivar a movimentação das crianças. Elas têm muita energia e precisam gastá-la. Além disso, esse tipo de atividade estimula a interação social, o que é benéfico para o desenvolvimento dos pequenos. Bolas são brinquedos baratos que podem ser encontrados por preços a partir de R$ 10. Outros brinquedos que estimulam movimento como, por exemplo, triciculos variam entre R$ 150 e R$ 200.

4 - Quebra-cabeças

Montar um quebra-cabeça traz inúmeros benefícios tanto para crianças quanto para adultos. Além de exercitar a memória visual, montar quebra-cabeças ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. A criança analisa e desenvolve estratégias para a montagem, por exemplo, ela pode começar pelas bordas ou separá-lo pelas cores das peças para começar a montagem. Também estimula o pensamento lógico, desenvolve habilidades cognitivas e sociais, reduz o estresse, melhora a memória e muito mais. Quebra-cabeças de diversos temas podem ser encontrados por preços a partir de R$ 25.

5 - Livros musicais

A partir dos 2 anos, as crianças começam a identificar cores e fazem seus primeiros contatos com letras e números. Livros musicais são excelentes ferramentas de aprendizado, por atraírem a atenção com ilustrações coloridas e canções, além de estimular a leitura e a imaginação. Livros infantis de diversas histórias podem ser encontrados por preços a partir de R$ 15.

6 - Jogos de tabuleiro

Assim como o quebra-cabeça, os jogos de tabuleiro contribuem para o desenvolvimento cognitivo em áreas como raciocínio lógico, raciocínio estratégico, tomada de decisão e habilidade de foco. O preço dos jogos de tabuleiro são bem variados, entre R$ 40 e R$ 230.

7 - Fantoches

Os fantoches introduzem as crianças ao universo encantado, onde pais, educadores e os próprios pequenos podem criar personagens e narrativas. Essa experiência lúdica é essencial para o desenvolvimento infantil, ao promover a imaginação e a criatividade. Você encontra fantoches infantis partir de R$ 30.

8 - Lego

Esses conjuntos modulares permitem diversas construções, como veículos, edifícios, personagens e cenários. As crianças podem seguir as instruções para montar os modelos ou usar a criatividade para criar suas próprias obras. Os brinquedos de lego exercitam a criatividade infantil e contribuem para habilidades motoras e estímulos de concentração. Alguns conjuntos de lego tem a média de preço de R$ 80.

9 - Livros de colorir

Seja com lápis de cor, canetinha ou giz de cera, o ato de colorir estimula aspectos motores, cognitivos e socioemocionais da criança. Além disso, brincar com as cores estimula a criança habilidades para o desenvolvimento da escrita. Livros de colorir são encontrados por a partir de R$ 10.

10 - Massinha de modelar

Brincadeiras com massinha de modelar ou argila estão entre as preferidas dos pequenos. Enquanto criam novas formas e figuras, eles aprimoram o tato e as funções motoras finas, além de usarem a criatividade para fazer, com as próprias mãozinhas, os personagens e objetos de suas novas aventuras. É, portanto, uma experiência bastante construtiva. Massinhas de modelar são encontradas por um preço médio de R$ 5.