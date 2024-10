Veja 10 presentes eletrônicos para o Dia das Crianças e a média de preços

Jogos, celulares e computadores fazem parte da lista de presentes que muitas crianças desejam para comemorar o dia delas no próximo 12 de outubro. Com preços que podem ultrapassar os R$ 4 mil, saber escolher o eletrônico certo e no lugar com a melhor oferta é fundamental para economizar durante a data. Por isso, selecionamos 10 dos principais produtos, dos mais baratos aos mais caros, para ajudar você a escolher a tecnologia ideal para fazer a alegria dos baixinhos. Confira a seguir:

1. Headphone infantil - acompanha caixa e giz de cera: R$ 72,20 foi o menor preço encontrado, mas, em alguns sites, varia também entre 94,99 e pode chegar a R$ 99,99;

2. Caixa de som JBL, portátil e à prova d’água: dependendo do modelo, as varejistas vendem a R$ 299, R$ 279, R$ 367, R$ 399;

VEJA MAIS

3. Jogo FIFA 23 para Playstation 5: o menor preço encontrado foi R$ 299. Mas é possível que as lojas vendam a R$ 383,90 e R$ 379,90.

4. Smartwatch KKmoon: os modelos variam entre R$ 114, R$ 121,49, R$ 359,10 e R$ 475,90.

5. Tablet Positivo Minions: na internet, foi possível encontrar o produto sendo vendido por R$ 390, R$ 387,80 e até R$ 434;

6. Monitor Gamer: a opção pode ser encontrada por R$ 674,89. No entanto, esse preço pode aumentar para R$ 1.061,10 e chegar a R$ 1.113,22;

7. Console Xbox Series S: o produto pode ser encontrado por R$ 2,537, mas também por R$ R$ 2.664, R$ R$ 2.681 e R$ 3.160;

8. Nintendo Switch: R$ 2.099 foi o menor preço encontrado. Nos sites, o produto também é encontrado por R$ 2.010, R$ 2.079, R$2.199,00 e R$ 2.250, dependendo das especificações;

9. Óculos de realidade aumentada: em algumas lojas virtuais, a tecnologia é vendida a R$ 3.599, mas pode ser encontrado a R$ 3.484, R$3.800 e R$ 4.395;

10. Câmera subaquática: o produto é vendido, em média, a R$4.459,52.