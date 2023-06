Despedida de Arraial Junino em Belém terá show de Pinduca gratuito; confira programação completa

A última noite da quadra junina promete ser de muita festa na capital paraense. E quem ainda não participou de nenhum arraial, mas quer aproveitar para se divertir, já tem programa garantido. A Prefeitura de Belém, em parceria com Fundação Cultural do Município (FUMBEL) realiza, nesta sexta-feira (30), a partir das 15h, o encerramento das programações do arraial junino “Tamo Junto e Misturado”, na Praça Waldemar Henrique, no bairro da Campina. Dentre as atrações disponíveis, os belenenses vão poder curtir shows culturais com atrações regionais e apuração de votos das quadrilhas juninas. O cantor Pinduca fará a apresentação musical de encerramento do evento.

No último dia do arraial junino, ao longo da sexta-feira, as programações irão iniciar mais cedo, às três da tarde, no Piano Palco, com a apuração dos votos para as 10 melhores quadrilhas juninas. Vinte das trinta e nove que desfilaram conseguiram se classificar na semana passada para a final.

Ao longo da tarde, também serão anunciadas as ganhadoras do concurso de misses juninas. Além de melhor marcador de quadrilha, traje, coreografia, música e estilista. As premiações devem iniciar por volta das 19h.

Quadrilha Amor de Um Mensageiro (Divulgação/ FUMBEL)

Em seguida, o público deve se divertir com as apresentações do Ponto de Cultura Guerreiros do Boi, Boi Bumbá da Juventude e do Ponto de Cultura Kananciuê.

Na Cuia Acústica da Praça, paralelamente também haverá shows que vão iniciar por volta das 18h, com apresentações do Ponto de Cultura Paykicés, Grupo de Carimbó Sabor Marajoara, Cia de Danças Amazônicas e grupo de Carimbó Mururé. O encerramento fica a cargo do rei do carimbó, Pinduca, às 22h15.

Para a presidente da Fumbel, Inês Silveira, as expectativas para a realização do último arraial junino estão altas, porque ela tem percebido a boa adesão dos públicos que estão prestigiando as programações propostas.

“Manter essa tradição junina está dentro do nosso compromisso com a política da cultura da cidade. Sempre faremos atividades em espaço público e para a população belenenses ter acesso não só aos eventos da cultura popular, mas de várias vertentes e linhas da cidade e do Pará”, acrescentou a gestora sobre a importância da iniciativa.

São esperadas que até 30 mil pessoas participem das programações oferecidas de forma gratuita ao longo do final de semana, já que no domingo (2) haverá show de encerramento do Arrastão do Pavulagem.

Desde o último dia 15 de junho estão sendo oferecidas programações diversificadas de forma gratuita à população. Já se apresentaram no evento os grupos Parafolclórico Filhos da Terra e Iaçá Luterana; e também tiveram concurso de miss da terceira idade e apresentações da quadrilha maluca Frescura das Najas e o Boi Bumbá Prenda de São João.

Quadrilhas juninas

Cerca de 39 grupos se apresentaram no concurso de quadrilha junina promovido pela Prefeitura de Belém. Na semana passada, apenas 20 conseguiram se classificar para a final. Destas, apenas 10 serão premiados - de 1º a 10º lugar - como destaques.

A quadrilha Encantos da Juventude é uma das finalistas. Com a temática “Um Encanto de Cordel”, os integrantes foram os primeiros a se apresentarem no dia 24 de junho, durante a noite da grande final.

O fundador e um dos coreógrafos, Tom Vilhena, disse ter certeza que o grupo fez um bom trabalho durante as apresentações, mas acima de qualquer resultado sempre buscaram respeitar todos os adversários.

“Temos a certeza de que fizemos uma excelente apresentação na fase final, porém, o simples fato de conseguirmos nos fazer presente em todos os eventos agendados nos faz verdadeiros campeões”, disse em relação a todos os grupos juninos.

Tom acrescentou que o que o faz mais confiantes no título é ter visto a garra, a alegria e a força dos dançarinos. “O nosso impulso de torcida vem do bairro do Guamá e esse título será para eles também”, acrescentou.

Estarão também presentes na final Fuzuê Junino, Rainha da Juventude, Reino de São João, Roceira Arrasta Pé, Fúria Junina, Balão de Ouro, Atração Junina, Roceiros Pé de Moleque, Santa Luzia, Tradição Junina, Paraíso Junino, Amor de Um Mensageiro, Moreninha da Campina, Roceiros da Barão, Sedução Ranchista, Folguedo Anarriê, Explosão Junina, Império Junino e Pipocando Junino.

Confira a programação completa:

Sexta - 30/06 – Praça Waldemar Henrique

Cuia Acústica:

18h - Ponto De Cultura Paykicés;

19h - Grupo De Carimbó Sabor Marajoara;

20h - Cia De Danças Amazônicas;

21h - Grupo De Carimbó Mururé;

22h15 - Show: Pinduca.

Piano Palco:

15h - Apuração Fase Final Concurso De Quadrilhas Juninas E Misses;

19h - Premiação;

20h - Ponto De Cultura Guerreiros Do Boi;

21h - Boi Bumbá Flor Da Juventude;

22h - Ponto De Cultura Kananciuê.

Confira programações juninas que irão ocorrer nos próximos dias:

Festividade de São João - apresentações de sete quadrilhas juninas - Barcarena

Dia : 30 de junho;

: 30 de junho; Local: Ginásio Poliesportivo de Barcarena, localizado na Rua Almeida Morães, entre Tv. São Francisco e Tv, Barcarena.

Canaã Cidade Junina - Canaã dos Carajás

30/06 abertura às 18h

Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas;

01/07 abertura às 18h

Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas;

Show Nacional Zé Cantor;

02/07 abertura às 16h

Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas;

Premiação do Concurso Intermunicipal de quadrilhas juninas;

03/07 abertura às 18h

Concurso de Músicos de Canaã dos Carajás;

04/07 abertura às 18h

Final do Concurso de Músicos de Canaã dos Carajás;

05/07 abertura às 18h

Concurso Nacional de Noivos;

06/07 abertura às 18h

Concurso Nacional de Rainha Junina;

07/07 abertura às 18h

Concurso Nacional de Rainha da Diversidade;

08/07 abertura às 16h

Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas;

Show Nacional Calcinha Preta;

09/07 abertura às 18h

Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas;

Premiação do Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas;

Encerramento.