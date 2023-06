Crianças aprendem cultura popular na quadrilha junina em projeto na Pratinha

Crianças de três comunidades do bairro da Pratinha II tem aprendido sobre folclore e cultura popular com a quadrilha junina Arrastão do Pelé do projeto “Brincando, Criando e Aprendendo”. O projeto que possui 15 anos de existência e contribui com atividades lúdicas e educativas para 80 crianças e jovens do bairro tem mudado a vida dos pequenos. Na quadrilha, uma das ações do projeto cerca de 30 participantes aprendem não só a dançar a festa de São João como sustentabilidade com a produção de adereços com materiais recicláveis, a história do folclore paraense e a importância da educação.

“O resultado é muito conhecimento para elas. A gente tem o intuito de abrir portas com incentivo à leitura e com o incentivo à arte. Eles vão aprendendo brincando, as apresentações são o resultado desse conhecimento passado para elas. Quando nos apresentamos, não somos quadrilheiros profissionais, não levamos nenhuma criança para concurso para serem testados. Quadrilha é só para os mingaus. Elas se divertem muito nas apresentações, não é nada além disso, elas não são avaliadas. O que a gente traz são conhecimentos e as informações que ninguém vai tirar delas”, conta a coordenadora do projeto, a artista e ativista Alessandra Pinheiro.

O projeto “Brincando, Criando e Aprendendo” é um projeto social de resgate do lúdico, no bairro da Pratinha 2. A iniciativa da mãe de Alessandra, Sandra Pinheiro, que com 50 anos se formou em pedagogia. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Sandra foi realizar um projeto para as crianças do bairro que ficavam ociosas nas ruas do bairro.

Neste ano, a Quadrilha Arrastão do Pelé traz o tema Relicário Amazônico, fazendo uma releitura da Quadrilha junina, introduzindo lendas amazônicas. As crianças da comunidade participam das oficinas para montagem de cenário, figurino, iluminação e sonoplastia, utilizando o material reciclável que é arrecadado no decorrer do ano. Vamos falar do projeto.

A diarista Gracienne Santana da Costa, de 42 anos, mora bem em frente ao projeto. Os três filhos de Gracienne participaram do “Brincando, Criando e Aprendendo”. A filha mais velha de 21 anos passou pelo projeto e hoje contribui como voluntária. Os outros dois filhos ainda participam das atividades e tem desenvolvido melhor a sociabilidade e aprendizagem.

“Para os meus filhos o projeto foi muito importante, principalmente para o menino. Ele fala meio enrolado com 12 anos, por isso ele não era muito de se entrosar e conversar com as outras crianças. O projeto desenvolveu isso nele. Hoje ele participa mais até da escola, dos trabalhados. Como lá [no projeto] tem peça de teatro, quadrilha, ele começou até a falar melhor. A menina que é a menor é a mesma coisa, ela não gostava de dança e de brincar, porque tinha vergonha. Eles melhoraram. Isso fora a biblioteca comunitário que tem e eles vão para lá para ler”, contou.

A quadrilha Arrastão do Pelé, criado pelo pai de Alessandra Janari Pinheiro, mistura neste ano lendas amazônicas com a quadrilha. Neste ano foram escolhidas as lendas uirapuru, boto, vitória-régia e matinta pereira. “Conseguimos apresentar a quadrilha em lugares diferentes, levar eles para outros lugares. Isso vai agregando valores para eles. Conhecimento abre portas, eles não ficam limitados a nossa realidade que é violenta. A gente sabe que o bairro da Pratinha dois é vista na página policial, mas hoje eles poderão ver na página de cultura”, enfatiza a ativista Alessandra Pinheiro.