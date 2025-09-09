Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Despedida de Angela Ro Ro teve aplausos e pétalas de rosas

O velório de Angela Ro Ro foi marcado por uma fortes emoções e homenagens

Estadão Conteúdo
fonte

Angela Ro Ro: uma obra singular na música brasileira (Foto: Divulgação)

O velório de Angela Ro Ro foi marcado por uma fortes emoções e homenagens. Realizada nesta terça-feira, 9, no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a despedida teve direito a aplausos e pétalas de rosas jogadas para a cantora.

Em um vídeo compartilhado no Instagram pelo jornalista, pesquisador e produtor Rodrigo Faour, é possível ver o momento em que os presentes aplaudem a artista pela última vez, enquanto pétalas de rosas são jogadas na direção do caixão. Confira abaixo.

Considerada uma das grandes vozes da MPB, Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, após meses internada em um hospital no Rio, onde realizou uma traqueostomia. Segundo o advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, seu desejo era ser enterrada no Cemitério São João Batista, em Botafogo, perto do amigo Cazuza.

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, ela estudava piano clássico desde a infância, na mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca. Entre suas grandes composições, deixa Amor, Meu Grande Amor, Tola Foi Você e Só Nos Resta Viver.

Em comunicado, o advogado esclareceu ao Estadão o motivo da morte da artista: "Angela faleceu na segunda-feira pela manhã no hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A sua única companheira de quatro anos está absolutamente consternada com o seu falecimento."

"Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava eis que ela não estava totalmente isolada dos demais doentes", completa o comunicado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Angela Ro Ro

morte

velório
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

BATEU, LEVOU

Eliezer rebate internauta que falou das celulites de Viih Tube: 'tá muito gostosa'

Ex-BBB sai em defesa da esposa após internauta criticar sua aparência

09.09.25 16h37

TRISTEZA

Perdeu tudo? Angela Ro Ro pediu dinheiro para fãs antes de morrer

Cantora morreu aos 75 anos, vítima de parada cardíaca; pouco antes, havia pedido ajuda financeira aos fãs em meio a grave quadro de saúde

08.09.25 17h53

MÚSICA

Festival Psica 2025 confirma line-up completo com Martinho da Vila, Jorge Aragão e Dona Onete

O festival traz ainda Edson Gomes, Nação Zumbi, Marina Sena, Ludji Luna, dentre outros

09.09.25 12h29

SURTOU?

VÍDEO: Cantor Silva causa polêmica ao atacar Virginia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

Declarações do cantor no Festival Vibrar viralizam nas redes; Silva também fez críticas à indústria musical, Paula Lavigne e agências de marketing

08.09.25 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda