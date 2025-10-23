'Desobedientes' atinge 48 milhões de horas assistidas é o novo hit da Netflix

A série Desobedientes bateu 48 milhões de horas assistidas na Netflix e mais de 3,2 milhões de visualizações apenas nesta semana. A trama, que agora figura o top 5 do streaming, envolve mistério e drama.

O enredo gira em torno do policial Alex Dempsey (Mae Martin), que decide investigar melhor as ocorrências do instituto Tall Pines, localizado em uma cidade pacata. O local é conhecido por ser uma escola para adolescentes problemáticos.

Após a fuga de um dos alunos, as adolescentes Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind) se juntam ao policial para investigar a fundadora da instituição, Evelyn Wade, vivida por Toni Collette.

Conforme adentram nos segredos da instituição, os três descobrem uma rede de torturas psicológicas e físicas que culminam em uma lavagem cerebral. A partir da descoberta, Alex vê sua própria história entrelaçada no destino dos adolescentes da cidade.

Mae Martin é, além de protagonista, o criador da série, que se inspirou na indústria de "reeducação" de adolescentes problemáticos. Apesar da obra ser puramente ficcional, Martin conta que se inspirou na história de uma amiga que foi levada por uma dessas instituições.

"Eu era um adolescente rebelde no início dos anos 2000, e minha melhor amiga foi enviada para um desses institutos para adolescentes problemáticos quando ela tinha 16 anos", disse, à Forbes.

"Fiquei muito intrigado ao saber que muitas de suas origens, na verdade, vieram de grupos de autoajuda e cultos dos anos 70, e como pode haver lucros enormes e práticas frequentemente questionáveis. Eu sabia que era um território rico em suspense", finalizou, sobre as origens de instituições que inspiraram Tall Pines.