Designer cria modelo de despertador ainda mais efetivo inspirado em Round 6; confira

Acordar de manhã cedo e enrolar mais cinco minutinhos na cama parece ser uma rotina comum para muitas pessoas. Mas, a "preguiça matinal" parece estar com os dias contados. Um designer chileno criou um despertador inspirado na assustadora boneca protagonista do episódio 1 de Round 6. Feito em formato 3D ele promete 'aterrorizar' os dorminhocos de plantão. Confira:

No horário definido, a boneca acorda ao som do single do seriado, se vira em direção ao usuário e dispara um mini pedaço de madeira e o acorda de uma forma nada sutil e muito dolorosa.

Apesar da proposta ser muito tentadora e ter tido uma boa aceitação do público, o designer garantiu que a peça é apenas conceito e que não está à venda. E você? Teria coragem de acordar ao som da boneca do episódio "Batatinha Frita 1,2,3" que pretende exterminar todos os péssimos jogadores? Daria para alguém de presente?

