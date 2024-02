Descubra quem é o terceiro desmascarado no The Masked Singer Brasil

Mais um participante da quarta temporada do The Masked Singer Brasil foi revelado neste domingo (04). A personalidade por debaixo da fantasia de Livro era o cantor de punk rock Supla. O artista de 57 anos, conhecido como ‘papito’ é um dos nomes mais fortes do gênero no país. Após a descoberta, declarou que a experiência de estar no reality foi desafiadora. “Adorei a experiência, não é fácil cantar outros estilos", afirmou.

Supla já é um vetertano de realitys, tendo participado da “Casa dos Artistas”, exibido no SBT. Na época, o programa ia ao ar em sua primeira edição e teve o participante entre seus finalistas.

O cantor costuma se aventurar em diferentes artes com frequência. Além da música e das composições, o artista já se arriscou no mundo das telinhas como ator. Protagonizou um par romântico ao lado de Angélica em filme dos trapalhões e atuou na novela "Sex Appeal".