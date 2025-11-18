'Depois da Caçada', com Julia Roberts e Andrew Garfield, ganha data para chegar ao streaming
Na trama, Julia Roberts vive uma professora renomada que ouve sua aluna acusar um professor de estupro
O drama psicológico Depois da Caçada, que faz uma provocação sobre a cultura do cancelamento, chega ao streaming depois de causar debates e polêmicas desde a sua estreia nos cinemas. O filme, dirigido por Luca Guadagnino e estrelado por Julia Roberts e Andrew Garfield, chega ao Prime Video na próxima quinta-feira, 20.
Na trama, Julia Roberts vive Alma, uma professora de filosofia da renomada Universidade de Yale, que ouve sua aluna Maggie (Ayo Edebiri) acusar o professor Hank (Garfield) de estupro.
Alma e Hank são amigos e ele garante que a acusação é falsa, feita para acobertar o fato de que a aluna plagiou um trabalho. Professor e aluna não conseguem concordar em quase nada de suas versões da fatídica noite, e deixam seus colegas (e, por consequência, o público) divididos.
No fundo, o longa faz uma análise provocadora sobre o movimento Me Too e a cultura do cancelamento de personalidades envolvidas em acusações de abuso ou assédio. Com tantos elementos polêmicos, o filme despertou controvérsias.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA