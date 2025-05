Denzel Washington discute com fotógrafo no tapete vermelho de Cannes

Denzel Washington discutiu com um fotógrafo que o incomodou durante sua passagem pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, que ocorreu nessa segunda-feira, 19. Homenageado com uma Palma de Ouro honorária, o ator viralizou nas redes sociais após apontar o dedo e "dar uma bronca" no profissional.

O especialista em leitura labial Jeremy Freeman explicou ao portal do jornal americano Daily Mail o que foi dito na ocasião. No vídeo, o fotógrafo toca em Denzel e o ator se aproxima. Ele diz: "Ei, mais, mais uma vez pare."

"Eu vou te falar, pare, pare, não coloque suas mãos em mim novamente", continua Denzel. O fotógrafo ri para Denzel e o ator continua: "Estou falando com você, pare, ok?".

O especialista também explica que o fotógrafo desdenha da situação. Ele replica, para o ator: "Não é permitido, sei, sei, sei." Em seguida, ele pega no braço de Denzel novamente: "Posso tirar uma foto?"

O ator, com uma expressão nervosa, retruca: "Pare, pare, pare. De verdade, pare com isso."

Denzel esteve presente no evento para a estreia de Highest 2 Lowest, filme de Spike Lee que não entrou na competição do ano. O prêmio ao ator vencedor de dois Oscars foi entregue pelos dirigentes do festival, Thierry Frémaux e Iris Knobloch.