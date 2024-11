Brasileiros 'cancelam' Denzel Washington após resposta polêmica para jornalista brasileira

Após responder uma pergunta da jornalista Isabela Boscov, Denzel Washington passou a ser criticado por brasileiros nas redes sociais. Na ocasião, a crítica de cinema fazia perguntas sobre o filme Gladiador 2, quando o ator deu uma resposta considerada ‘grosseira’, por alguns internautas.

No corte da entrevista, Isabela diz “conte mais sobre isso”. É ai então que Denzel pede que ela fazer a pergunta, para que ele pudesse responder. “O que você gostaria de saber?”, questionou. A jornalista então pergunta como foi o tempo do ator em Roma e se ele tinha ficado deslumbrado com as paisagens do lugar.

“Eu estava ocupado na verdade. Estava trabalhando no que estava fazendo, então, eu não estava lá para brincar. Então, não, não é assim. O que você vê é o resultado do que eu fiz, não de como eu me senti quando estava fazendo isso”, declarou, o ator. Após a resposta, a jornalista apenas concluiu com “certo, certo”.

No X (antigo twitter), muitos usuários ficaram irritados com a resposta de Denzel, e passaram a criticar a postura do ator. Alguns inclusive passaram a dar nota baixa ao filme “Gladiador 2”, como punição pela atitude do artista.

Alguns, por outro lado, criticaram a pergunta da jornalista.