'Demon Slayer' bate recorde de bilheteria em filmes japoneses e arrecada mais de R$ 3,5 bilhões

O novo filme da franquia de animação japonesa Demon Slayer: Castelo Infinito bateu o recorde de maior bilheteria de um filme japonês, com mais de 648 milhões de dólares, cerca de R$ 3,5 bilhões na cotação atual.

A Sony Pictures Entertainment confirmou que a bilheteria total ultrapassou os 128,637 milhões de dólares, aproximadamente R$ 700 milhões, nos Estados Unidos e no Canadá. A arrecadação destronou a obra O Tigre e o Dragão (2000), de Ang Lee, que detinha o título há 25 anos.

No Brasil, o longa da franquia de animes faturou 8,9 milhões de dólares, cerca de R$ 47,5 milhões.

A obra de Koyoharu Gotouge retrata a história de Tanjiro Kamado, que busca vingança após um demônio, também chamado de Oni, assassinar sua família e transformar sua irmã caçula Nezuko em um Oni. A partir do incidente, o jovem busca melhorar suas habilidades para vingar sua família e curar sua irmã e entra para o Esquadrão dos Caçadores, organização que se propõe a eliminar a ameaça.

No filme, ele e seus aliados caem em uma armadilha fortaleza dos Oni, o Castelo Infinito. Eles devem enfrentar desafios que culminarão na batalha final entre o Esquadrão de Caçadores e os demônios.

O anime pode ser visto pela Netflix e pelo Crunchyroll, plataforma que também traz ao Brasil o longa Chainsaw Man - O Filme: Arco da Reze e Jujutsu Kaisen: Execução, que estreia nesta quinta-feira, 20.

