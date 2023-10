"Deficientes namoram", responde Leandrinha Du Art ao rebater críticas após assumir namoro

A influenciadora e ativista Leandrinha Du Art respondeu às críticas que recebeu na internet por seu namoro com Izaac Medeiros. O casal foi alvo de preconceito por Leandrinha ser deficiente física. Após a influenciadora publicar um vídeo assumindo o relacionamento, o perfil dela começou a receber diversos comentários capacitistas.

"Deixa eu ensinar uma coisa para vocês: pessoas com deficiência também namoram, também cansam, gozam, se separam, casam, também têm filhos. O que mais me surpreende é o hit do momento, [a respeito] do meu relacionamento, estar girando em torno de: 'A Leandrinha namora'. A Leandrinha namora tem uma cota já, não é para se surpreender", continuou a influenciadora.

Ela ainda mandou um recado, destacando que todo o ódio é transformado em engajamento em suas redes sociais. "Em relação aos comentários odiosos que estamos recebendo, tomara que vocês comentem e destilem ódio para caralh*. Sabe por quê? Isso engaja. Engaja muito, vão lá comentar. Quanto mais vocês destilam ódio, mais a mamãe está em ascensão. O meu nome é o nome mais falado do Brasil. Meu pedido de namoro bateu 5 milhões. Você acha que tô preocupada com gente me odiando?", declarou.