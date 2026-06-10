Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

David Harbour comenta disco de Lily Allen sobre separação: 'Não foi minha experiência'

Mesmo que tenha dito se usar de "licença artística", as composições de Allen rapidamente ganharam repercussão nas redes

Estadão Conteúdo
fonte

Lily Allen e David Harbour fizeram uma cerimônia de casamento fora do convencional (Reprodução Instagram)

Casados por quatro anos, David Harbour e Lily Allen se divorciaram em 2024, após a cantora encontrar o perfil do ator em um aplicativo de relacionamentos. Um ano mais tarde, ela lançou West End Girl, álbum que foi interpretado como uma referência ao casamento dos dois. Agora, o astro de Stranger Things veio a público comentar a separação.

Mesmo que tenha dito se usar de "licença artística", as composições de Allen rapidamente ganharam repercussão nas redes. Em entrevista à Variety, o ator comentou a situação e disse: "Foi estranho".

"Acredito que seja um privilégio de todo artista usar sua experiência para criar arte, e por isso a respeito por fazer isso", continuou.

Mesmo que com uma carreira pública, Harbour afirmou priorizar a sua privacidade. "Apesar de muitas pessoas não me permitirem ter uma vida privada, eu a valorizo. E também valorizo a vida das pessoas com quem interajo em particular. Simplesmente não vou falar sobre isso."

"Histórias são complexas", afirma "e é por isso que digo que respeito a criação artística dela para canalizar sua experiência. Não foi a minha experiência".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lily Allen

David Harbour

separação

disco
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará

10.06.26 16h42

MÚSICA

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

10.06.26 14h26

MÚSICA

Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia

Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

10.06.26 12h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

MAIS LIDAS EM CULTURA

FIQUE DE OLHO!

Novelas da Globo saem do ar durante a Copa do Mundo; veja o que muda

Confira o cronograma detalhado das alterações que afetam novelas, filmes e programas jornalísticos da emissora.

10.06.26 13h42

polêmica

Discussão entre ex-BBB Cowboy e esposa vaza e choca internautas: 'me deixar falar'

Durante o bate boca, Priscilla Monroy dá a entender que nem sequer é ouvida pelo ex-BBB

10.06.26 12h03

CULTURA

Quadrilhas juninas fazem a festa na Praça do Povo, em Belém

Grupos são atração a partir desta quarta (10) no Centur, como parte do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, da Fundação Cultural do Pará (FCP)

10.06.26 8h30

CULTURA

Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos

Público pode colaborar com tratamento de saúde do artista visual por meio de catálogo online e na exposição a ser aberta nesta quarta (10), às 9h, na Galeria Parte

10.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda