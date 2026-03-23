Davi Brito se pronuncia após Bia do Brás dizer que venceu o BBB 24

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, reagiu nesta segunda-feira (23) às declarações de Beatriz Reis, a Bia do Brás, que afirmou se considerar a campeã da edição. A ex-participante ficou em quinto lugar no reality.

A declaração de Beatriz foi dada em entrevista à Folha de S.Paulo no domingo (22), quando avaliou sua trajetória após o programa. “Me vejo como a campeã da minha edição”, afirmou.

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Sem citar diretamente a ex-colega de confinamento, Davi usou as redes sociais para destacar sua vitória e reforçar o resultado oficial do programa.

Em uma série de publicações, o campeão do reality, que venceu com 60,52% dos votos, ressaltou que conquistou o prêmio por mérito e agradeceu ao público.

“Ganhei por mérito. Obrigado a todos que votaram. Fui lá e lutei pelo prêmio, que não só mudou a minha vida, mas também a de muitas pessoas ao meu redor”, escreveu.

A manifestação ocorreu após a repercussão da entrevista de Beatriz, que avaliou positivamente seus resultados fora do programa.

Durante o confinamento no BBB 24, Davi Brito e Beatriz Reis chegaram a formar uma aliança dentro da casa. No entanto, a relação entre os dois se desgastou antes da eliminação da sister.