Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Davi Brito se pronuncia após Bia do Brás dizer que venceu o BBB 24

Vencedor do reality, Davi Brito rebateu falas de Beatriz Reis, que terminou em quinto lugar e disse se ver como campeã

Hannah Franco
fonte

Davi responde após Bia do Brás dizer que venceu o BBB 24 (Repordução/TV Globo)

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, reagiu nesta segunda-feira (23) às declarações de Beatriz Reis, a Bia do Brás, que afirmou se considerar a campeã da edição. A ex-participante ficou em quinto lugar no reality.

A declaração de Beatriz foi dada em entrevista à Folha de S.Paulo no domingo (22), quando avaliou sua trajetória após o programa. “Me vejo como a campeã da minha edição”, afirmou.

VEJA MAIS

image Vídeo de mãe de Davi Brito, higienizando ovos gera polêmica: lavar ovos faz mal à saúde?
Atitude levantou dúvida na internet sobre a higienização do alimento

image Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda!
Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações

Sem citar diretamente a ex-colega de confinamento, Davi usou as redes sociais para destacar sua vitória e reforçar o resultado oficial do programa.

Em uma série de publicações, o campeão do reality, que venceu com 60,52% dos votos, ressaltou que conquistou o prêmio por mérito e agradeceu ao público.

“Ganhei por mérito. Obrigado a todos que votaram. Fui lá e lutei pelo prêmio, que não só mudou a minha vida, mas também a de muitas pessoas ao meu redor”, escreveu.

A manifestação ocorreu após a repercussão da entrevista de Beatriz, que avaliou positivamente seus resultados fora do programa.

Durante o confinamento no BBB 24, Davi Brito e Beatriz Reis chegaram a formar uma aliança dentro da casa. No entanto, a relação entre os dois se desgastou antes da eliminação da sister.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Davi Brito

bia do brás

BBB
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Jessie J vai ao hospital após bater a cabeça durante turnê na China

Episódio acontece meses após cantora enfrentar problemas de saúde em 2025

23.03.26 14h57

FAMOSOS

Ex-ator da Globo é hospitalizado após ataque de ácaros na Indonésia: 'Me comeram vivo'

Lucas Malvacini apresentou coceira intensa, inflamação e urticária após o episódio

23.03.26 14h41

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

ARTE

Coletivo de Artes Evoé lança projeto de teatro itinerante com apresentações gratuitas no sul do Pará

Com foco no desenvolvimento social através da arte o grupo inicia circulação por cidades paraenses com elenco jovem e talentoso

23.03.26 12h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Jonas, Gabriela e Juliano estão no Paredão; veja como foi votação

Jornada conseguiu se salvar da berlinda pela prova Bate e Volta

23.03.26 8h03

SERÁ QUE TÁ ROLANDO?

Após rumores de affair, Anitta chama atenção ao surgir agarradinha com Alice Carvalho

Aproximação entre as artistas já havia sido notada durante o carnaval deste ano

23.03.26 14h17

HEREDITÁRIO

Atriz e humorista Luisa Perissé transforma rótulo de nepobaby em fenômeno de audiência no Nepograma

A artista que viralizou com o hit Trap do Trepa Trepa agora mergulha nos bastidores das famílias de celebridades em entrevistas leves e bem-humoradas

23.03.26 8h00

DORES

Com ajuda de Nando Reis, Giulia Costa fala sobre alcoolismo do pai Marcos Paulo em podcast

Diálogo aberto e sem tabus marca a trajetória de Flávia Alessandra e Giulia Costa no comando do projeto

23.03.26 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda