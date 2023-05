Darth Vader é condenado a 30 anos de congelamento em carbonita por tribunal no Chile

"Assassino, assassino", gritaram os presentes no julgamento. O criminoso de guerra intergaláctico foi sentenciado a permanecer congelado em carbonita por 30 anos. O condenado pelo Tribunal de Apelações de Valparaíso, no Chile, era ninguém menos que Darth Vader, personagem da saga Star Wars.

A atividade foi parte da comemoração do Dia do Patrimônio, evento celebrado neste fim de semana em todo o país.

Nesse contexto, a justiça chilena decidiu "processar" publicamente o personagem de Star Wars, com o objetivo de abrir suas portas à comunidade e mostrar o funcionamento de suas instituições.

"O que quisemos fazer hoje foi aproximar os cidadãos da justiça, tão pouco compreendida, para que vejam o que é feito em um Tribunal de Apelações", afirmou María del Rosario Lavín, presidente do tribunal de apelação de Valparaíso.

Sobre o julgamento contra Darth Vader, ela indicou que "em minha carreira judicial, tive criminosos terrivelmente maus, então não é novidade".

A advogada Claudia Salvo assegurou que no evento as pessoas "puderam ver que na realidade a administração da justiça não é algo distante, mas faz parte da nossa história".

Juan Carlos Manríquez, advogado "defensor" de Darth Vader, afirmou que "a ideia é abrir os prédios para as pessoas, para que as pessoas possam ver como as instituições funcionam por dentro".

Em resumo, o Tribunal de Apelações de Valparaíso acolheu o recurso de anulação e reduziu a pena do criminoso, que era prisão perpétua em carbonita, substituindo-a por 30 anos de congelamento.