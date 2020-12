Presépio 'Darth Vader' é instalado na Praça São Pedro, no Vaticano

Um presépio inusitado e futurístico foi instalado na Praça de São Pedro, no Vaticano, na última semana. Composto por estátuas de cerâmica, possui um astronauta e um personagem que lembra Darth Vader, personagem da série Star Wars, e já recebeu muitas críticas.

Maria, José, os três reis e os pastores parecem figuras de xadrez cúbicas e os animais estão agachados.

"O que, em nome do Cristianismo, eles criaram no Vaticano", tuitou A.A. Michelangelo. "Não há palavras para esta criação horrível que deve ter vindo do planeta Zog."

O Vaticano usa um presépio diferente a cada ano, geralmente doado por cidades ou artistas.

A apresentação modernista e grandiosa deste ano, que apareceu em vários locais, foi feita por alunos e professores em Castelli, uma cidade italiana famosa pela cerâmica, entre 1965 e 1975.