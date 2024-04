Danni Suzuki afirma que tomou muitos 'chifres' de Ricardo Pereira

Danni Suzuki, 46, revelou que o seu ex-namorado, o ator Ricardo Pereira, 44, a traiu muitas vezes na época em que tinham um relacionamento, em 2005.

Segundo a atriz, o namoro durou um ano e seis meses e acabou em decorrência das traições de Ricardo. “Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo [na época]. Foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais", disse Danni em entrevista à jornalista Isabele Benito.

Suzuki contou também que na época do término, uma polêmica envolvendo uma suposta traição dela surgiu. O boato era que ela havia traído Pereira com Ricardo Tozzi, em 2006. Os dois chegaram a ser fotografados em um restaurante, logo após o término de Suzuki e Pereira. Tozzi então foi apontado como o pivô da separação do casal.

No entanto, Danni deixa claro que não houve traição por parte dela, apesar de ela ter tido um relacionamento posterior com Tozzi.

“Sempre foi mais de amizade, (relação com Tozzi) do que amorosa e sexual. Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela 'Bang Bang'. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", concluiu a artista.