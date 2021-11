Danni Suzuki salva menino de afogamento, mas descobre que criança não resistiu

A atriz e apresentadora Danni Suzuki usou as redes sociais no último sábado (13) para compartilhar o relato do salvamento a uma criança que havia se afogado na piscina da própria casa e pelo qual celebrou ao saber que o menino, de apenas três anos, teria sobrevivido e estava internado em uma UTI. Porém, neste domingo (14), ela marcou seu perfil com um sinal de luto e informou que o menino não resistiu e morreu. As informações são do portal Metrópoles.

Pelo Instagram, Danni contou os detalhes do caso. "Era um menino de cerca de 3 anos, aparentemente ja morto na grama. Imediatamente liguei pro Dr. Daniel Becker, pediatra do Kauai, e ele muito competentemente me direcionou pelo facetime a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Nao sei explicar muito o que passou naquele tempo interminável que fiquei ali repetindo a operação em meio aos berros da babá desesperada, e da irma gêmea da criança que chorava ao meu lado. Só sei que muita água saia daquele corpinho, durante os 20 minutos que fiquei ali e nenhum sinal de vida", narrou a apresentadora.

Um segurança da rua apareceu e acionou uma ambulância, que levou o menino para o hospital, enquanto ela permaneceu na casa da família tentando encontrar o pai da criança para informá-lo do ocorrido e acalmar a irmã gêmea do garoto, que estava em seu colo aos prantos.

"Fui embora atônita, com a blusa molhada de vomito da criança e tremula sem saber se ela iria sobreviver. Demorei pra entender o que aconteceu, fiquei arrasada. Ate que recebi uma mensagem de uma moça que estava na rua e viu tudo acontecer. E me deu a bela notícia de que o menino sobreviveu e estava na UTI", contou.

Porém, algumas horas depois a atriz fez outra publicação lamentando a morte da criança e se solidarizando com os pais. “Perdemos. Meus mais profundos sentimentos à família. Uma dor inimaginável. Todo meu amor ao pai, avô, babá e toda família”, escreveu. “A vida nos coloca em situações que só Deus mesmo pra explicar. É o momento de oração. Que esteja em paz nas mãos de Deus”, complementou Danni.