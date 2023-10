Danielle Winits alfineta Jônatas Faro, pai de seu filho: 'Sou mãe solo'

Separada de André Gonçalves desde setembro, Danielle Winits fez um post nas suas redes sociais exaltando o amor do ator pelo filho caçula dela, Guy. O menino de 12 anos é fruto do relacionamento que a atriz teve com o ator Jônatas Faro. No texto, Winits deixou claro ser "mãe solo" do adolescente e escreveu que Guy é filho também de André.

VEJA MAIS

Winits seguiu o texto alfinetando Jônatas Faro, pai do menino e seu ex-marido. Os dois terminaram o relacionamento em março de 2011, após um ano juntos. Danielle Winits também é mãe de Noah, do relacionamento com Cássio Reis. A atriz anunciou em setembro o fim do seu casamento com André Gonçalves, após sete anos juntos.