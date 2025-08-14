Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O Dança em Trânsito está de volta ao Pará nos próximos dias 16 e 17 de agosto. A primeira parada ocorre na Ilha do Combu, onde a trupe formada por quatro companhias de dança internacionais e duas nacionais atravessam o Rio Guamá em direção à capital. A programação começa às 11h, no Espaço ORYBA. Com público ribeirinho e bailarinos profissionais na plateia, será apresentado o espetáculo “A CIEGAS”, pela Elelei Company (Barcelona, Espanha). Em seguida será apresentado o espetáculo resultado de uma residência de criação entre artistas do Brasil e da Coreia do Sul, em celebração à COP30. E para fechar a programação por lá, a T.F. Cia de Dança (São Paulo, SP) apresenta o espetáculo “SOB A PELE”.

O espetáculo “A CIEGAS”é um jogo onde alguém cobre seus olhos por trás e pede para adivinhar quem é. Ele é feito por crianças ou pessoas muito próximas para nos fazer pensar.

No domingo, dia 17, o Dança em Trânsito aporta no Theatro da Paz, trazendo mais espetáculos, e ainda, o resultado de uma Residência de Intercâmbio Profissional com Criação realizada no estado. A programação inicia às 11h20, com o espetáculo “SOB A PELE”. Em seguida, o público confere o espetáculo resultante da residência de criação promovida por Beatriz Mira & Tiago Barreiros (Lisboa, Portugal). Também se apresenta o TOB Group (Seul, Coreia do Sul), com o espetáculo “FAN MADE”, em celebração a COP30. Na sequência, serão apresentados os espetáculos de dança “CORRENTE”, de Beatriz Mira & Tiago Barreiros (Lisboa, Portugal); “DUAL”, de Marcat Dance (Vilches, Espanha); e “REZA”, do Grupo Tápias (Rio de Janeiro, RJ). A produção local do festival é da coreógrafa Waldete Brito.

Além dessas apresentações, Belém também recebe uma das Residências de Intercâmbio Profissional com Criação, que promovem a integração das diferentes regiões a partir da criação de coreografias por artistas e coreógrafos convidados brasileiros e estrangeiros para artistas de todo Brasil selecionados por chamamento, fortalecendo a troca de experiências e ampliando o conhecimento dos envolvidos. Os portugueses Beatriz Mira e Tiago Barreiros conduzem as residências no Pará, que já selecionou 10 profissionais para esta experiência.

Beatriz Mira é intérprete e criadora, com passagens pela CPBC, Companhia Instável e projetos de Paula Pinto. Em parceria com Tiago Barreiros, desenvolve criações autorais desde 2020. Co-criou “Atopos”, premiada na Mostra Nacional de Jovens Criadores, e concluiu o Mestrado em Criação na Escola Superior de Dança em 2024.

Nesta residência, a dupla buscará o encontro entre as características específicas e interesses dos intérpretes, assim como o caminho artístico que eles têm percorrido em conjunto, com foco em um corpo sensorial e plástico, no desenvolvimento de personagens pela estilização de ações e no trabalho em parceria. Esta será uma exploração aberta com intuito de partilha e desenvolvimento da sensibilidade e expressão humana.

