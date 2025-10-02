Capa Jornal Amazônia
Assembleia Paraense divulga programação especial para o Dia das Crianças

Estão confirmadas brincadeiras e atividades físicas para as crianças

O Liberal

A Assembleia Paraense (AP) divulga programação especial para o dia 4 de outubro, dedicado a festejar o Dia das Crianças. Segundo os organizadores, será uma programação “super divertida”, a partir das 11 horas, em diversos locais da Sede Campestre da AP. O evento é de livre acesso aos sócios e sócias.

No local Deck 360º, no clube, estão programados shows musicais e animação de 11h às 14h. Também no deck, de 11h às 17h, haverá como opção para os pequenos brinquedos infláveis e Big Jump (cama elástica)
Já na piscina adulta, a criançada poderá se divertir com a Water Ball, uma grande bolha de plástico, entre 11h e 17h. Entre 11h e 15h, haverá a atração Camarim Fashion, e de 11h às 14h, uma oficina de bloco de notas personalizado (scrapbook).

Em frente ao salão de festas do clube, de 11h às 17h, haverá brinquedos eletrônicos, basquete eletrônico, mesa de Air Hockey, Tamancoball e Brinquedo Bubble House com trampolim.

Já na Estação Alegria, de 11h às 12h, estará disponível oficina de musicalização para crianças de 0 a 3 anos. E de 11h às 14h, oficina de confecção de brinquedo.

As atividades esportivas serão: de 9h às 10h30, Oficina de Tênis (Quadra de Peteca); de 9h às 11h, basquetebol (Ginásio); de 10h às 12h, Queimada (Quadra de Areia do Boulevard AP); de 10h às 12h, Futebol (Campo Sintético ao lado do Rest. Central); de 11h às 17h, Futebol de Sabão (Campo Sintético ao lado do Rest. Central)

Segurança

As crianças de 0 a 12 anos de idade receberão uma pulseira de identificação, com ponto fixo de encontro na Estação Alegria. "Desta forma, pretendemos evitar o caso de crianças perdidas durante o evento”, afirma a direção da AP.

Convidados

Cada sócio(a) proprietário(a) poderá emitir e pagar até 2 convites, no site e aplicativo, de forma fácil e prática, no período de 29/09 a 04/10/2025, no valor de R$ 150,00 cada, no cartão de crédito. Esses convites são limitados e não serão descontados da cota mensal do(a) sócio(a).

Cultura
