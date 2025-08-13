Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Assembleia Paraense entrega nova piscina em reforma histórica após 26 anos

Obra foi concluída em menos de 90 dias e marca mais um capítulo no projeto de modernização do clube. Festa de inauguração será realizada nesta quinta-feira (14) com SaxoBeat Live e DJs convidados.

Bruna Lima
fonte

A obra foi concluída em tempo recorde, menos de 90 dias (Divulgação)

A Assembleia Paraense acaba de entregar uma das reformas mais simbólicas de sua história recente, a nova área da piscina, completamente revitalizada após 26 anos sem grandes intervenções.A reabertura da piscina será comemorada com uma grande festa nesta quinta-feira (14), com apresentação do SaxoBeat Live e DJs convidados. O evento celebra não apenas o novo espaço, mas também o espírito de convivência que marca a tradição da Assembleia Paraense.

De acordo com Oscar Pessoa, Presidente da Aseembleia Paraense, a diretoria aprimorou a comunicação entre o sócio e o clube, por meio da sua ouvidoria e avaliação institucional. Assim, surgem as possibilidades de modernização como um todo, as quais são elencadas pela gestão do clube. A área do deck e piscinas é considerada o coração do clube, sendo o principal ponto de encontro das famílias, e por isso houve prioridade na execução dessa obra.

"Com o espaço modernizado, o clube torna-se mais atrativo, e assim criam-se novas possibilidade de realização de eventos na área do deck, com destaque para a música, arte e gastronomia”, destaca o presidente.

A obra foi concluída em tempo recorde, menos de 90 dias, e representa um marco no processo de modernização do clube, que vem sendo conduzido nos últimos anos. Mais do que uma simples conservação, a reestruturação da piscina e do deck foi pensada para proporcionar mais conforto, beleza, sustentabilidade e uma experiência de alto padrão para os associados.

“O que motivou a reforma foi a continuidade do nosso projeto de modernização do clube, que já vem sendo feito há alguns anos. Agora foi a vez da parte final, que era a piscina e o deck com madeira ecológica ao redor”, explicou o vice-presidente Márcio Braga. Segundo ele, os sócios podem esperar um ambiente “mais moderno, confortável e visualmente bonito”, pensado para as famílias que frequentam o espaço.

A festa será uma oportunidade para que os sócios conheçam e aproveitem o novo ambiente com suas famílias. "E eventos assim fazem parte do calendário do clube, que será ainda mais movimentado neste segundo semestre”, acrescentou Márcio.

De acordo com Allan Douglas Menezes Melo, gerente de infraestrutura do clube, a reforma da piscina foi guiada por dois grandes pilares: modernização e sustentabilidade. Entre as principais novidades estão:

Ampliação da piscina adulto, com a criação de uma “prainha”;

Instalação de madeira ecológica na borda das piscinas adulto e infantil;

Novo revestimento nas piscinas;

Criação de três pergolados e novas áreas sombreadas;

Construção de novos chuveiros e aumento do número de raias para natação;

Renovação do paisagismo, com jardineiras e novos vegetais;

Novos mobiliários de alto padrão, como espreguiçadeiras com corda náutica e ombrelones metálicos;

Projeto luminotécnico inédito para todo o deck e área da piscina.

A nova estrutura foi pensada para proporcionar uma experiência ainda mais agradável, com conforto térmico, segurança, estética e convivência em harmonia com o meio ambiente.

A reforma da piscina é apenas uma das etapas do plano de modernização da Assembleia Paraense. Outras obras estão em andamento, como a implantação de um gramado sintético padrão FIFA no campo máster, que será entregue nas próximas semanas.

Para os próximos anos, o clube também prevê:

Cobertura de uma quadra de beach tennis com telha termoacústica;

Criação de novos espaços de convivência nas quadras de areia e na pista de skate;

Instalação de uma área recreativa integrada à crioterapia, entre outras melhorias.

belém
Belém
