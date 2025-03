​Assembléia Paraense recebe prêmio nacional de sustentabilidade

A Assembléia Paraense recebeu o Prêmio Cases de Sucesso 2024 – Sustentabilidade, concedido pela Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes). A premiação ocorreu na sexta-feira (14), durante o Congresso Brasileiro de Clubes, em Campinas (SP), com a presença da diretoria e colaboradores do clube. Desde 2023, a Assembléia Paraense é certificada com a ISO 14001:2015, norma internacional que atesta a qualidade da gestão ambiental, e vem adotando diversas iniciativas para tornar suas operações mais sustentáveis.

O clube utiliza exclusivamente energia limpa, proveniente de fontes renováveis, e consome água de um poço profundo homologado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento. Além disso, todo o lixo orgânico gerado nos restaurantes do clube é transformado em adubo. A AP também implementa medidas sustentáveis em grandes eventos e no cotidiano, como a adoção de copos recicláveis.

O presidente da AP, Oscar Faciola, comentou sobre a conquista e enfatizou o trabalho contínuo realizado pela instituição para manter essas práticas. “É um trabalho a longo prazo, que vem de gestões anteriores e inclusive, no final da gestão passada, em razão dessas práticas sustentáveis, nós recebemos o selo né ISO 14001. É uma certificação internacional de proteção ao meio ambiente. E nós estamos renovando a cada ano essa certificação, dando continuidade ao trabalho”, disse ele.

A premiação chega em um momento especial para Belém, que sediará a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em 2025. A presença do evento na capital paraense aumenta a visibilidade sobre a importância da sustentabilidade, e o clube busca ampliar ainda mais suas ações ambientais. “É um ano diferente para nós. Estamos sob os holofotes em razão da COP 30 e temos outras práticas também que serão implementadas no clube”, adiantou o presidente.

O reconhecimento nacional da AP despertou o interesse de outros clubes do Brasil em conhecer mais sobre as práticas sustentáveis do clube. “Nós ganhamos um sucesso de sustentabilidade concorrendo com todos os clubes do Brasil e repercutiu muito bem lá no Congresso, vários clubes nos procuraram para entender quais são essas práticas”, comentou Oscar Faciola.

Entre as ações sustentáveis do clube, o presidente destacou a utilização de energia limpa, reforçando que “a energia que compramos é 100% limpa”. Além disso, ressaltou a importância da captação responsável de água, explicando que “as nossas águas são oriundas de poços profundos e homologados pela Agência Nacional de Água e Saneamento, isso não é muito comum”. Outra iniciativa importante é a compostagem, que transforma todo o lixo orgânico gerado nos restaurantes do clube em adubo. “Recentemente, nós iniciamos a prática de compostagem. Todo o lixo orgânico dos nossos restaurantes são transformados em adubo e, então, a gente deixa de jogar no lixo da cidade, aproximadamente 20 milhões de toneladas ao ano”, disse o presidente. Esse adubo, segundo ele, não apenas é utilizado nas áreas verdes do clube, mas também é doado para instituições filantrópicas.

Além disso, a Assembléia Paraense mantém um ponto de descarte de baterias, o que contribui para a destinação corr​eta desse tipo de resíduo. O clube também conta com uma equipe treinada para separar o lixo descartável, que é entregue a uma empresa terceirizada e, posteriormente, encaminhado a uma cooperativa. Outra medida relevante é a adoção de copos recicláveis nos eventos sociais e culturais do clube, o que reduz o descarte de plástico. “A gente deixa de descartar de quinhentos a seiscentos mil copos no lixo, porque a gente usa copos recicláveis. A gente chama copinho do bem”, explicou Oscar Faciola.