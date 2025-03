Rainha das Rainhas 2025 alcança mais de 11 milhões de impactos e consolida sucesso multiplataforma

O Rainha das Rainhas é considerado o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil. Há 77 anos, ele consegue reunir famílias para assistir às apresentações e vibrar com as candidatas a cada performance. Além disso, levanta questões da atualidade por meio de suas fantasias e se torna um verdadeiro caldeirão de emoções em uma só noite. Com o passar do tempo, o evento também passou a exigir uma transmissão cada vez mais abrangente, com uma audiência que cresceu, evoluiu e se espalhou por todas as plataformas digitais. Em 2025, o concurso retornou às telas da TV Liberal com uma cobertura multiplataforma, unificando televisão, internet e redes sociais simultaneamente, no último sábado (22/02). A transmissão incluiu TV aberta, G1 Pará e portal Oliberal.com, totalizando quase seis horas ao vivo.

Os números comprovam esse sucesso: mais de 11 milhões de visualizações somando todos os conteúdos multiplataformas digitais - YouTube, Instagram, Facebook e Tik Tok do Grupo Liberal, além do portal OLiberal.com - foram registrados sobre a audiência, frutos da cobertura da Redação Integrada. O público teve acesso a curiosidades dos bastidores no Instagram, no YouTube e também no site, com matérias sobre cada apresentação, jurados, programação, apresentadores, publicação em tempo real da Soberana do Carnaval e das quatro Princesas, além da cobertura do tradicional café da manhã. Cada detalhe distribuído para informar o leitor onde quer que ele estivesse, seja na palma das mãos ou a um clique.

O público teve acesso a curiosidades dos bastidores no Instagram, no YouTube e também no site, com matérias sobre cada apresentação, jurados, programação, apresentadores, publicação em tempo real da Soberana do Carnaval e das quatro Princesas, além da cobertura do tradicional café da manhã (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo Aurélio Oliveira, gerente de marketing de projetos do Grupo Liberal e um dos coordenadores do Rainha das Rainhas, o sucesso dos números de audiência foi fruto de uma estratégia bem planejada. "Esse ano a gente entrou com uma estratégia de antecedência de tudo que envolvia o ‘Rainha’. O projeto já estava pronto em julho e, após o Círio, tiveram algumas ativações. Desde setembro, temos criado novos conteúdos e ativações, buscando chegar cada vez mais próximo do público do concurso e ampliando a visibilidade não apenas da Rainha, mas também das Princesas e dos dirigentes dos clubes”, explicou.

Aurélio também destacou a importância da transmissão integrada e do público multiplataforma. "De forma geral, avaliamos a audiência de maneira muito positiva. Esse ano foi uma experiência nova com a transmissão integrada. Então, tentamos verificar em qual canal o engajamento era maior. Tivemos um público presencial com mais de 3,3 mil pessoas assistindo ao evento na Assembleia Paraense e um grande número de espectadores acompanhando pela internet e pela transmissão da TV”, revelou.

Aurélio Oliveira é um dos coordenadores do concurso (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O Rainha das Rainhas se consolidou como um evento de grande impacto, não apenas pelo glamour e tradição, mas também por sua relevância midiática, como destacou o coordenador.

"O Grupo Liberal tem vários veículos e cada um possui um perfil de audiência e consumo diferentes, com idades e demográficas distintas. Embalar um único produto para diferentes plataformas e dispositivos permite alcançar todo o público que temos hoje. O Rainha das Rainhas não é apenas um evento convencional; ele carrega a história do Estado, das pessoas e das famílias paraenses. Nosso objetivo é levar esse conteúdo a cada público, respeitando as particularidades de cada canal", acrescentou Aurélio.

A transmissão do Rainhas foi exibida na TV Liberal (Igor Mota / O Liberal)

Com a transmissão digital, o público pode reviver os momentos marcantes sempre que quiser. "O evento está no YouTube, permitindo uma audiência acumulada. Quanto mais tempo fica disponível, mais as pessoas comentam e buscam assistir novamente. O digital possibilita que o Rainha das Rainhas se torne um arquivo compartilhado para o mundo. Conheço pessoas que já assistiram cinco vezes ao mesmo desfile. Isso é importante porque a audiência continua crescendo e os patrocinadores têm um impacto ainda maior, pois o conteúdo fica na internet como um registro histórico", ressaltou Aurélio.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.