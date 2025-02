De volta à TV, Rainha das Rainhas 2025 tem transmissão mais integrada da história

Em 2025, a transmissão do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil foi de uma integração sem precedentes. De volta às telas da TV Liberal, o Rainha das Rainhas foi exibido a partir das 22h50, ao vivo e em simultâneo, na televisão aberta, G1 Pará e portal oliberal.com --- com início da transmissão às 20h30, com o sorteio da ordem de apresentação das candidatas, e encerramento às 2h15 da madrugada, totalizando quase seis horas ao vivo. Reveja a transmissão!

Giordana Maiorana, diretora do concurso pelo segundo ano consecutivo, celebrou a novidade de transmissão multiplataforma. “Eu fico muito grata pela confiança de estar na coordenação desse evento que eu gosto desde criança. É sempre um desafio porque, a cada ano, tem uma novidade e, esse ano, a transmissão integrada é a nossa maior novidade de todas. É totalmente inédito e deu tudo certo”, destaca a diretora.

Vinicius Volpi, diretor de programação da TV Liberal, afirma que a transmissão em canal aberto ajuda a abranger mais pessoas. “Estamos com um time mais completo, dois comentaristas e dois apresentadores, algo inédito na história do Rainhas, um estúdio grande e super bonito”, aponta Volpi.

TV e internet aproximam o concurso do público

Para o âncora Gabriel Pinheiro foi gratificante fazer parte da transmissão deste ano. “Essa interação é criar um vínculo de interatividade conversando com o público, repetindo o que fizemos no ano passado. Acho que é um dia histórico para o Grupo Liberal e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento.”

Também na apresentação do concurso, Tayse Assis destacou que foi um desafio fazer parte da equipe nesta fase e elogiou a integração entre as plataformas. “Recebi esse desafio desse ano de transmitir e fazer essa integração. E essa volta da [transmissão da] TV é muito legal. A gente aprende a ter esse olhar atento a todos os detalhes”, conclui a apresentadora.

Ismaelino Pinto, um dos mais longevos cerimonialistas do Rainhas, ressaltou a integração não apenas tecnológica, mas o reconhecimento cultural do concurso no Estado. “A minha carreira é muito identificada com o Rainhas. As pessoas me reconhecem na rua e fazem perguntas, ainda mais com a divulgação em massa dessa nova edição.

Flávia Lima, que participa do concurso pela segunda vez como cerimonialista, enfatizou o destaque do Rainhas, especialmente com a influência da ex-bbb Alane Dias. “A gente teve uma ex-bbb [Alane Dias] que levou o concurso pro mundo, então todo mundo sabe o que é o Rainhas agora. Tenho certeza que as famílias paraenses se reuniram para assistir.”

Cobertura multiplataforma

Lázaro Magalhães, diretor de conteúdo interino do Grupo Liberal, explica que todo o material produzido do concurso foi pensado para atender aos multicanais do Grupo Liberal. “O Rainha das Rainhas se tornou uma referência também nacional. Nossa cobertura integrada é voltada para entregar conteúdos nesse contexto, com essa atenção, com riqueza de textos, interação e grandes imagens."

A editora executiva do portal oliberal.com, Heloá Canali, destaca que a internet permitiu expandir os detalhes do evento para o público por meio do site. “A gente tem detalhe de fantasia, tem entrevista com o candidato, com o coreógrafo, com os apresentadores, e com os jurados.”

Além dos canais tradicionais, a transmissão pelas redes sociais também foi destaque nesta edição do evento. Gisa Smith, coordenadora de mídias sociais do Grupo Liberal, ressaltou a cobertura minuto a minuto de cada detalhe da competição. “Todo mundo gosta de acompanhar os bastidores, gosta de acompanhar as torcidas, gosta de ver o desfile da sua favorita, mostrando as surpresas que tem durante as apresentações.”

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.