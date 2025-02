Torcidas dão show de animação no Rainha das Rainhas 2025

A noite de sábado (22) foi marcada por muita animação e emoção na sede da Assembleia Paraense, durante o Rainha das Rainhas 2025. O público vibrou com as 13 candidatas que disputaram o título do tradicional concurso de beleza e cultura do carnaval paraense. Mas além do brilho das concorrentes, outro destaque da noite foi o verdadeiro espetáculo proporcionado pelas torcidas, que transformaram a plateia em um show à parte.

Os clubes estavam representados por suas candidatas, e cada uma delas contou com um apoio fervoroso de amigos e familiares. Vestindo camisas estampadas com os rostos das modelos, as torcidas demonstraram toda a paixão e dedicação, com gritos, aplausos e coros ensaiadas, tornando o evento ainda mais eletrizante.

Nilvana Quaresma, representante da Tuna, teve a presença forte de sua mãe, Nilda Quaresma, que não escondia a ansiedade. "Estamos confiantes que ela vai fazer um bom desempenho no palco. Estamos esperando um bom resultado. Eu estou um pouquinho ansiosa, que é normal. Mas como espectadora, estou esperando o melhor dela lá em cima e estou na torcida aqui com os amigos dela também", contou.

Edilene Lima, mãe de Lohanne Lima, do Clube do Remo, também demonstrou sua confiança na filha. "Estou muito confiante, porque eu conheço a minha filha, sei que ela entra mesmo para trazer a vitória, ela se dedica muito. E aí a gente fica emotiva, o coração está a mil, mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz por esse momento. E agora e daqui a pouco tem muito o que comemorar", disse emocionada.

Torcida organizada e apoio de todos os cantos

A empolgação também veio de longe, como a torcida de Danniely Barbosa, do Clube de Engenharia. Sua tia, Maria Lucilene Palheta, destacou a presença de diversos torcedores vindos da cidade de Vigia, terra natal da candidata. "Danniely vai sair daqui como rainha do carnaval! Está todo mundo torcendo, com torcida organizada e tudo, esperando esse grande momento que será de grande glória para todos nós", celebrou.

Torcida de Danniely Barbosa (Clube de Engenharia). (Igor Mota/OLiberal)

Entre os apaixonados, Patric Leno, marido de Loren Christine, do Bragantino, também não conteve a emoção e garantiu que a preparação foi intensa. "A gente batalhou muito, é a estreia do Bragantino no concurso. Só Deus sabe o quanto a gente batalhou para que tudo desse certo hoje. Ela está muito preparada, muito confiante. A gente está muito confiante de que esse título esse ano vai para Bragança", afirmou.

Com arquibancadas lotadas de apoio e entusiasmo, a 77ª edição do Rainha das Rainhas mostrou que o espírito carnavalesco vai além das passarelas. A transmissão do evento pelo portal OLiberal.com e ao vivo pela TV Liberal permitiu que toda essa emoção chegasse também ao público de casa.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.