Rainha das Rainhas: 'Será o próprio elemento surpresa', diz coreógrafa da candidata da AP

Aline Dias, coreógrafa da candidata da Assembleia Paraense, Rebecca, ao Rainha das Rainhas 2025, conversou com exclusividade com a reportagem O Liberal antes da Rainha da AP se apresentar na noite deste sábado (22). A responsável pela coreografia destacou a preparação da concorrente ao título de soberana do carnaval paraense e o desenvolvimento de Rebecca.

“Criar a coreografia da Rebecca foi um dos processos mais lindos que já participei na minha história do concurso. Ela foi minha aluna no ballet quando era pequena e sempre pensava que um dia ela poderia ser uma Rainha minha. Ela será o próprio elemento surpresa da fantasia”, contou.

Rainha das Rainhas

