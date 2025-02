Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata do Clube de Engenharia

O Clube de Engenharia vem com Daniely Barbosa, jovem de 20 anos, natural da cidade mais antiga do Pará: Vigia de Nazaré". Ela é acadêmica de enfermagem e tem 20 anos. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

Conheça a história da fantasia da candidata do Clube de Engenharia

O tema da fantasia é “Venha forte que eu sou do Norte, vou te apresentar o tecnobrega do Pará”. A fantasia se inspira no tecnobrega e sua origem na grande mistura de ritmos que compõem a cultura musical, às festas de aparelhagem, além do luxo e glamour das musas do ritmo do Pará.

A frente do resplendor representa as estruturas dessas festas, com elementos que compõem os efeitos sonoros e todos os aparatos tecnológicos. Já atrás da fantasia, uma referência às cores da bandeira do estado do Pará. O corpo e a cabeça trazem o luxo e o glamour dos figurinos das cantoras do tecnobrega e o prata da fantasia faz uma referência às estruturas metálicas dos sons das aparelhagens.

O estilista da fantasia é Marcos Avelino; coreografia de Marcos Maciel e a maquiagem de Alex Figueiredo.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.