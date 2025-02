Rainha das Rainhas 2025: saiba tudo sobre o desfile da candidata da Tuna, Nilvana Lopes

A candidata da Tuna Luso Brasileira, Nilvana Lopes, é natural do município de Abaetetuba. Professora de Matemática, ela usa a fantasia “Pavú, a preferida do Boi Pavulagem”, uma morena favorita de uma das maiores expressões culturais do Pará, por vezes vira o sol e por outras a lua. Acompanhe aqui as apresentações das candidatas em tempo real!

No resplendor da fantasia, ela traz símbolos e cores da expressão cultural do boi e materiais recicláveis como garrafa pet que valorizam a sustentabilidade do planeta. O corpo é inspirado nas cores e desenhos dos azulejos portugueses presentes nos antigos casarões e palacetes de Belém.

Já na cabeça, uma homenagem ao símbolo do Pavulagem, o chapéu com fitas, arrematado por arabescos que lembram o estilo art nouveau da arquitetura de Belém, chamada de Paris N América. O estilista é Inrry Gleyson, a coreografia de Luciano Neto e cabelo e maquiagem de Eron Costa.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.