Após vitória no Rainhas 2025, Lohanne Lima quer investir na moda e levar o título para exterior

Agora, com o título de Rainha das Rainhas 2025, Lohanne Lima segue traçando novos rumos, conciliando a carreira acadêmica de Nutrição com sua paixão pelos concursos de beleza e abrindo espaço para novas conquistas no futuro. Natural de Bragança, no nordeste paraense, ela revelou que quer aproveitar a visibilidade conquistada no concurso para alavancar sua carreira no mundo da moda. Com uma trajetória que inclui mais de 25 títulos de beleza, ela enxerga no Rainhas uma oportunidade de ampliar seus horizontes.

"O Rainha das Rainhas abre inúmeras portas, então meu desejo é engrenar a minha carreira e quem sabe levar esse título para o exterior", disse.

Aos 23 anos, Lohanne entrou no concurso representando o Clube do Remo e trouxe para a agremiação o 13º título de sua história. O evento, realizado no último sábado (22/02), na Assembleia Paraense, marcou a 77ª edição do concurso.

Próxima de concluir a graduação, Lohanne pretende continuar investindo em sua formação acadêmica. Ela afirmou que tem planos de cursar uma pós-graduação e ressaltou a importância da educação como um caminho de transformação para a sociedade.

"Como já estou perto de me graduar, quero fazer uma pós-graduação na Fibra", declarou, sobre o que fará com a bolsa integral de estudos que recebeu como premiação do Centro Universitário Fibra. A Soberana do Carnaval também levou para casa um automóvel Citroen C3 0KM.

Com o desejo de competir em concursos internacionais, a campeã acredita que essa vitória representa o início de uma nova fase (Igor Mota)

Carreira internacional

Com o desejo de competir em concursos internacionais, a campeã acredita que essa vitória representa o início de uma nova fase. "Eu tenho o sonho de participar de concursos fora do Brasil e o Rainha das Rainhas foi justamente o ponto de partida para isso. Quero investir nessa possibilidade", afirmou.

A conquista também trouxe reflexões sobre sua jornada e os desafios superados. Lohanne destacou que a experiência no concurso a fez descobrir sua própria força e resiliência. "Representou força, porque eu atravessei muitos desafios para chegar aqui. Às vezes a gente acha que não consegue, e a partir do concurso eu descobri uma outra Lohanne que eu não sabia que existia, uma Lohanne de força, que não desiste, que levanta a cabeça, independente das situações", contou.

Lohanne Lima e o jurado André de Moraes (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Com quase uma década de experiência em concursos de beleza, Lohanne tem como objetivo inspirar outras mulheres que sonham com oportunidades semelhantes. "Eu tenho um sonho de ter levado realmente um legado. Eu participo de concursos desde os meus 15 anos de idade. Quero deixar um recado para aquelas que vêm do interior, para as mulheres que se espelham e sonham em ter essas oportunidades. Quero servir de alguma forma como exemplo para que elas possam ir em busca do sonho delas", declarou.

Relembrar é viver!

Há uma semana, Lohanne Lima brilhou no palco da Assembleia Paraense ao apresentar a fantasia "Parvati: a energia indiana do amor". Inspirada na divindade hindu, sua produção representava a manifestação do amor e da fertilidade, trazendo uma abordagem diferenciada entre as demais concorrentes, que majoritariamente exploraram elementos regionais.

Lohanne Lima, Rainha das Rainhas 2025 (Wagner Santana/O Liberal)

A escolha do tema foi estratégica, destacando-se pela riqueza de detalhes e simbolismo cultural. Com cores predominantes em azul, prata e rosa, a fantasia contava a história de Parvati, reencarnação de Sati, primeira esposa de Lord Shiva.

Décima candidata a desfilar, Lohanne impressionou o público e o júri com um figurino repleto de elementos sofisticados. A composição incluía mandalas, jarros em porcelana, safiras, quartzo, cúpulas em ouro, cristais, strass e metais folheados em ouro, tornando a performance ainda mais deslumbrante.

Para a Rainha das Rainhas 2025, a temática escolhida foi além da estética, refletindo sua própria personalidade. "A fantasia caiu como uma luva, tanto a história da deusa quanto o estilo da religião. Eu sou muito tranquila, porque sempre me preparo muito para as coisas. Então, quando a hora chega, geralmente já estou confiante", revelou.

Lohanne Lima, representante do Remo, é coroada a Rainha das Rainhas 2025. (Igor Mota/O Liberal)

Lohanne também destacou a importância da energia positiva ao entrar na passarela. "Eu acredito muito na questão da energia. Quando a gente entra com mente de campeão, a gente sai campeão", afirmou.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.