Lohanne Lima visita Grupo Liberal após vencer o Rainha das Rainhas 2025

Lohanne Lima, Rainha das Rainhas 2025, visitou, na tarde desta segunda-feira (24/02), pela primeira vez a sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana, após conquistar o maior título do Carnaval do Norte do país. Representando o Clube do Remo, a modelo e acadêmica de Nutrição, de 23 anos, participou de entrevistas na programação da Rádio Liberal e no programa "Tarde + Liberal", da rádio Liberal +, onde compartilhou suas emoções sobre a vitória e seus planos futuros.

Minimamente descansada após a euforia de pós-concurso, a campeã relatou a emoção ao ser anunciada como vencedora e destacou que sempre mentalizou esse momento. "É um sentimento de emoção e gratidão, porque quando eu vinha nos primeiros momentos, já mentalizava, já queria e almejava esse momento, e eu ter conseguido vivenciá-lo é incrível", declarou ao estar de volta à sede do jornal, agora, como a Rainha deste ano.

Natural de Bragança, no nordeste paraense, Lohanne brilhou na 77ª edição do concurso ao apresentar a fantasia "Parvati: a energia indiana do amor", que garantiu a ela um Citroen C3 0KM e uma bolsa integral de estudos no Centro Universitário Fibra.

Com o prêmio da bolsa de estudos, Lohanne afirmou que pretende continuar investindo em sua formação acadêmica. "Eu acredito que a educação é a única porta que traz mudanças para a nossa sociedade. Como já estou perto de me graduar, quero fazer uma pós-graduação na Fibra", disse.

Sobre o carro conquistado, ela contou que será seu primeiro automóvel. "Tirei a habilitação, mas ainda não tinha tido a oportunidade de adquirir um carro. Agora, vou começar com o meu primeiro carrinho de Rainha das Rainhas", celebrou.

Para conseguir o almejado título do concurso, Lohanne contou que dedicou cinco meses de treinamento intenso e que o momento da vitória foi a realização de um sonho. "Naquele momento passou todo o trabalho duro do Rainhas. Tive apenas dois minutos para expressar tudo. Imaginei minha avó me assistindo na TV, meu pai que me ajudou, minha mãe... Quando ouvi meu nome ser chamado, agradeci a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré, que me acompanhou na hora do desfile", revelou.

Ela também contou que levou consigo uma imagem da santa dentro do figurino durante a apresentação como forma de expressar sua fé.

DIFERENCIAL

A escolha do tema de sua fantasia, inspirada na cultura indiana, foi uma estratégia para se destacar entre as demais concorrentes, que em sua maioria trouxeram elementos regionais.

Lohanne Lima foi a 10º candidata a desfilar, sua fantasia nas cores azul, prata e rosa, conta a história de Parvati, reencarnação de Sati (a primeira esposa de Lord Shiva), adorada em um grande festival em Kerala, no primeiro dia de lua cheia, onde é celebrado o amor. O vestuário continha vários símbolos, como, por exemplo, mandalas, jarros em porcelana, safiras, quartzo, cúpulas em ouro, cristais, strass e metais folheados em ouro.

"Nossa aposta foi justamente essa. Como previmos que os temas seriam regionais, decidimos fazer algo diferente. Apostamos no clássico bem feito, na união entre a candidata, o resplendor e a dança, e investimos em uma rainha que dançasse muito e trouxesse toda a leveza de uma fantasia", explicou.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.