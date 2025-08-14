Carnaval de Belém: Evento sorteia ordem do desfile de 2026 neste sábado, 16

Neste sábado (16), a partir das 20h, a quadra da Escola de Samba Bole Bole, no bairro do Guamá, sediará o evento Sorteio da Ordem de Desfile das Escolas de Samba de Belém. A programação é realizada pela liga Escolas de Samba Associadas (ESA) e é considerado um dos momentos mais aguardados na preparação para o Carnaval 2026, já que será definida a ordem oficial em que as agremiações vão desfilar.

A definição da ordem é fundamental para que cada escola possa organizar melhor sua logística, desde o transporte de alegorias até a distribuição dos componentes e a preparação para a concentração. Esse momento marca, simbolicamente, a contagem regressiva para a festa e une organizadores, integrantes e amantes do samba. Atualmente a ESA tem oito associadas que compõe o grupo especial, são elas: Bole Bole, Quem São Eles, Embaixada, Acadêmicos da Pedreira, Deixa Falar, Boêmios da Vila Famosa, Matinha e Xodó da Nega.

O Carnaval do próximo ano já começou a ser construído desde abril de 2025. A ESA iniciou os trabalhos com painéis de debate voltados para o manual de julgamento, reuniu diretores, intérpretes, carnavalescos e jurados para alinhar critérios técnicos. O calendário divulgado pela entidade segue com outras atividades preparatórias, ensaios, eventos culturais e encontros até a apuração das notas no período pós-desfiles.

O sorteio será acompanhado de uma programação cultural que celebra o samba em suas diversas formas. Entre as atrações confirmadas estão rodas de samba com repertório de samba de raiz, partido alto e pagode, reúne diversas gerações e estilos.

A novidade deste ano é a Roda de Samba-Enredo, que une intérpretes das escolas de samba de Belém em um espetáculo inédito de mais de três horas, apresentando sambas que marcaram carnavais de diferentes épocas e regiões do Brasil. A proposta é criar uma experiência que conecte o público à memória afetiva da folia e relembrar sambas que se tornaram símbolos culturais.

Bruno Costa, intérprete do Bole Bole, será uma das atrações da grande roda de samba-enredo, o cantor destacou a expectativa para o show. “A melhor possível! Sempre são grandes confraternizações do povo do samba. O clima de disputa dá lugar à saudade e otimismo pro próximo ano. Tudo é ‘Zerado’ pra começar de novo. Será uma noite de alegria.” O intérprete diz que o novo formato de show é uma forma de união e consagração ao samba “A novidade é exatamente descentralizar do palco, unir às 8 agremiações através de seus cantores. Será um show feito por todos e para todos. Não tem ordem, regras... Nada engessado. Será um show de Samba Enredo pra quem ama carnaval, pra todo mundo cantar junto.”

O repertório está sendo preparado como uma grande junção de gerações, pessoas que viveram os grandes clássicos do Carnaval e a juventude que experiencia esse carnaval atual, Bruno que vai comandar junto com os sete intérpretes concluiu afirmando que o show será uma celebração. “O repertório é pensado por cada Intérprete, o que ele se sente confortável e a vontade pra cantar. Iremos fazer os grandes clássicos do passado, mas também os sambas mais recentes, trazendo esse público mais jovem e renovado pra festa. Do ‘explode coração’ à ‘Mina é Cocoriô’, uma grande celebração do gênero!”, concluiu o cantor.

O evento também contará com a apresentação do Grupo Razão do Prazer, conhecido por seu repertório diversificado de pagode e samba, além de outros artistas convidados. A noite terá ainda um momento de homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba brasileiro, que faleceu em 8 de agosto de 2025.

O sorteio da ordem de desfiles, além de sua relevância organizacional, movimenta a economia criativa da cidade, fortalece o setor cultural e gera oportunidades para músicos, técnicos, produtores e comerciantes, destaca o presidente da Esa, Fernando Guga.

“Esse evento é como um ponta pé inicial para cada escola, não paramos após a realização do carnaval 2025, já emendamos direto para o 2026, saímos com um saldo super positivo mas ainda temos muito a conquistar e isso é coletivo, nós como instituição e o poder público. Mas o sorteio já é uma resposta pública que Belém vive o carnaval o ano inteiro. E a nossa meta é só melhorar ano após ano e devolver pra cidade a festa que tivemos e temos capacidade de ter novamente, os últimos carnavais foram uma prova cabal disso.” Pontuou o presidente.



Serviço:

Sorteio da Ordem de Desfile das Escolas de Samba de Belém

Data: 16 de agosto de 2025

Local: Quadra do Bole Bole – Passagem Pedreirinha, 153, Guamá

Horário: 20h

Entrada: Pista com acesso gratuito

Organização: ESA – Escolas de Samba Associadas

