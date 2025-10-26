Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Dança dos Famosos': veja quem foi eliminado, classificação

Estadão Conteúdo

Lucas Leto foi o eliminado da Dança dos Famoso neste domingo, 26. Entre os participantes que se apresentaram hoje, continuam na disputa Nicole Bahls, Richarlyson, Manu Bahtidão e David Junior, que foi o líder na classificação.

O programa foi o primeiro após o fim das etapas de classificação e repescagem, ou, como anunciado por Luciano Huck, deu início ao "mata-mata" do quadro. Em outras palavras, as notas deixam de ser cumulativas, e quem receber menos pontos a cada programa será eliminado.

A disputa pela permanência ficou entre Nicole Bahls e Lucas Leto. Ambos tiveram as menores notas pela soma dos jurados: 47 pontos cada um. Nicole, porém, recebeu 0.2 a mais na nota dada pela plateia, o que foi decisivo para a eliminação de Leto.

Classificação da 'Dança dos Famosos' hoje (26/10)

58.3 - David Junior e Jaque Paraense 58.1 - Manu Bahtidão e Heron Leal 57.6 - Richarlyson e Monique Santos 56.8 - Nicole Bahls e Fernando Perrotti 56.6 - Lucas Leto e Mayara Araújo

Confira abaixo vídeos e as notas de cada participante da Dança dos Famosos no programa deste domingo, 26.

Lucas Leto e Mayara Araújo 8.9 - Carlinhos de Jesus 9.1 - Ana Botafogo 9.1 - Zebrinha 9.9 - Milton Cunha 10 - Sabrina Sato 9.6 - Plateia

Nicole Bahls e Fernando Perrotti 9.1 - Carlinhos de Jesus 9.0 - Ana Botafogo 8.9 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Sabrina Sato 9.8 - Plateia

Richarlyson e Monique Santos 9.4 - Carlinhos de Jesus 9.3 - Ana Botafogo 9.2 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Sabrina Sato 9.7 - Plateia

Manu Bahtidão e Heron Leal 9.5 - Carlinhos de Jesus 9.4 - Ana Botafogo 9.4 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Sabrina Sato 9.8 - Plateia

David Junior e Jaque Paraense 9.5 - Carlinhos de Jesus 9.5 - Ana Botafogo 9.5 - Zebrinha 10 - Milton Cunha 10 - Sabrina Sato 9.8 - Plateia

Os eliminados da 'Dança dos Famosos'

Até o momento, seis dos participantes originais já deixaram a competição no Domingão Com Huck. Relembre:

Lucas Leto (26/10) Rodrigo Faro (no programa de 19/10) Tereza Seiblitz (19/10) Luan Pereira (lesão) (19/10) Gracyanne Barbosa (lesão) (05/10) Catia Fonseca (30/08) Fernanda Paes Leme (30/08)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

TV/DANÇA DOS FAMOSOS/ELIMINAÇÃO/LUCAS LETO
Cultura
.
