O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dança das bancadas na Globo: Troca de apresentadores dos telejornais começa nesta quinta

A transição do Jornal Nacional, no entanto, começa somente na sexta, 31

Estadão Conteúdo
fonte

César Tralli se confundiu. (Reprodução Globo)

A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começa a acontecer nesta quinta-feira, 30. Neste dia, os novos apresentadores serão recebidos ao vivo nos estúdios dos seus futuros programas em São Paulo.

Na quinta, Roberto Kovalick vai receber Tiago Scheuer, que atualmente participa do Bom Dia São Paulo, no estúdio do Hora 1. O novo âncora do matinal assume a apresentação de forma integral já na sexta, 31. O mesmo acontece no Jornal Hoje. César Tralli dá as boas-vindas oficialmente a Kovalick na quinta, e o comunicador assume o vespertino na sexta. A informação foi adiantada pelo g1.

A transição do Jornal Nacional, no entanto, começa somente na sexta, 31. William Bonner se despede do JN e, no mesmo dia, ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli no estúdio para as boas-vindas oficiais. O jornalista assume a bancada ao lado da nova colega somente na segunda-feira, dia 3.

Vale lembrar que o Jornal Nacional é apresentado do Rio de Janeiro, enquanto o Hora 1 e o JH são realizados no estúdio em São Paulo. Tralli se muda para a capital fluminense para assumir o novo cargo.

Mudanças começaram com anúncio de Bonner

A alteração dos âncoras dos telejornais da Globo foi anunciada no dia 1º de setembro, quando William Bonner comunicou sua despedida do Jornal Nacional após 29 anos de bancada. Cristiana Sousa Cruz assume como editora-chefe após a saída de Bonner - ele também ocupava este cargo.

Segundo Bonner, sua saída já vinha sendo trabalhada internamente havia cinco anos, e a decisão partiu de um desejo seu de ter mais tempo para a vida pessoal e para os filhos, algo intensificado durante a pandemia de covid-19.

"É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. Minha decisão tem cinco anos e surgiu quando a pandemia estava no auge", falou Bonner, ao relembrar que naquela época um de seus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. "Eu sentia que nos meus dias ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando", complementou.

Após a despedida nesta sexta, Bonner ficará distante das apresentações até fevereiro de 2026, quando passa a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.


