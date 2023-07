Dança Carajás Festival: evento abre inscrições e distribui premiações em dinheiro e bolsas de estudo

As inscrições para a 1ª edição do Dança Carajás-Festival já estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 de agosto. Todos os critérios para a inscrição estão disponíveis também no site do festival. O evento vai distribuir premiações em dinheiro, troféu e bolsas de estudo no Brasil e no exterior. Esse é o primeiro e único festival da região sul e sudoeste do Pará a ser aprovado na Lei Rouanet.

O festival será realizado no Centro Cultural de Parauapebas entre os dias 21 e 24 de setembro, oferecendo os serviços de dança na escola, mesa redonda, workshops e mostra competitiva entre os mais diferentes estilos de dança, desde o ballet até o hip-hop. Ele é organizado pela JA Produções Artísticas.

Confira os workshops oferecidos:

Workshops Intermediários / Avançado

Dança Contemporânea: Fábio Alcântara;

Balé Clássico: Adriana Assaf;

Danças Urbanas: Gui Negão;

Dança Inclusiva: Rose Monteiro;

Jazz Dance: Jhean Allex.

Workshops Iniciante:

Balé Clássico, Dança Contemporânea e Jazz Dance: Dallila Pereira.

Os participantes da mostra competitiva serão avaliados e julgados pelos jurados especializados nos mais diversos segmentos da dança. Fábio Alcântara, Adriana Assaf, Gui Negão, Rose Monteiro e Jhean Allex farão parte da banca.

De acordo com a organização, é importante ficar atento às regras. A participação só será confirmada após a doação de uma lata de leite ninho, destinada às mães atendidas pelo Centro de Testagens Anônimas de Parauapebas, que auxilia mães portadoras do vírus HIV que não podem amamentar seus filhos recém-nascidos.

Contatos para mais informações:

E-mail :inscricoes@dancacarajas.com.br

Instagram: @dancacarajas

WHATSAPP: (94) 9.9236-4397- Jarbas Alves Produções Artísticas