Dalai Lama vence Grammy por álbum de meditação

Estadão Conteúdo

Tenzin Gyatso, o líder religioso Dalai Lama, venceu o Grammy de Melhor Gravação de Audiolivro, Narração e Storytelling na noite deste domingo, 1º, por seu álbum Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama. Aos 90 anos, é a primeira vez que ele disputa o prêmio.

Dalai Lama superou nomes como a atriz Kathy Garver (Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story), o comediante e apresentador do Grammy Trevor Noah (Into The Uncut Grass), a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos Ketanji Brown Jackson (Lovely One: A Memoir), e o ex-popstar Fab Morvan, do duo alemão Milli Vanilli (You Know Its True: The Real Story Of Milli Vanilli).

Com dez faixas, o álbum Meditations foi produzido pelo americano Kabir Sehgal, vencedor de vários prêmios Grammy. O disco traz colagens com reflexões de Dalai Lama sobre temas diversos, registradas ao longo de seus 75 anos dedicados ao Budismo. Meditations foi lançado em agosto de 2025, pouco depois de Dalai Lama completar 90 anos.

A música que serve de base para as falas mescla influências clássicas hindustanis e inovações pop, com vocais de artistas como Rufus Wainwright, Maggie Rogers e Andra Day. Para as canções, o músico indiano Ayaan Ali Bangash tocou sarod, instrumento característico da música hindu.

"A escolha dos convidados foi extremamente intencional. Buscamos por estrelas pop que tivessem alguma ligação com a filosofia religiosa. Maggie Rogers estudou na Harvard Divinity School, onde fez mestrado em Religião e Vida Pública", explicou Kabir Sehgal à Rolling Stone.

.
