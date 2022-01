Dá azar desmontar a árvore de Natal? Entenda como funciona a tradição do Dia dos Reis

Após as festas de fim de ano chegarem ao fim, é tradição que entre as famílias cristãs, a decoração de Natal seja retirada no ‘Dia de Reis’, celebrado nesta quinta-feira (6). O motivo? Os mais religiosos acreditam, que nesta mesma data, anos depois, Jesus teria sido batido por João Batista, sendo assim, não faria sentido comemorar o “advento” com luzes. As informações são do Jornal Extra.

VEJA MAIS

Mas, há alguma ‘maldição’ ou azar para as famílias que demonstraram antes e vão contra a tradição? A resposta é “não”. O importante, no final das contas, é que cada pessoa consiga guardar a sua decoração encanta para as festas do ano seguinte. Pensando nisso, conheça duas dicas de como armazenar a árvore e os piscas-piscas: