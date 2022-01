Exagerou nas festas de fim de ano? Confira cinco dicas fáceis de como fazer um 'detox' em casa

As comemorações de fim de ano costumam ser recheadas de comidas gostosas e muita bebida alcoólica, que são compartilhadas ao redor de uma ceia com amigos e familiares. Mas, todos esses exageros podem resultar em inchaços e mal-estar, sem contar na ressaca pós-festa. O famoso arrependimento por ter “enfiado o pé na jaca” começa a surgir, vindo uma vontade de correr atrás do prejuízo por sentir os kgs a mais na balança pesar na consciência.

Contudo, agora, não é o momento de desanimar, e sim, de focar em desintoxicar o corpo, eliminando as toxinas indesejadas e retomando a um organismo saudável. Pensando nisso, a Redação Integrada do portal O Liberal reuniu cinco dicas de como realizar esse ‘detox’ em casa de forma natural. Confira abaixo:

Passo a passo de como desintoxicar o corpo após as festas de fim de ano:

1- Beba mais água

A água é essencial para manter o seu corpo funcionando bem. O hábito pode ajudar a reduzir o inchaço bem típico do pós-ceia. Ingerindo, no mínimo, 2L por dia.

2- Se alimentar de forma regular

Respeitando horários, sem ‘pular’ refeições e sem exagerar nos alimentos.

3- Consumia alimentos saudáveis, diuréticos e ricos em nutriente

Por enquanto, evite alimentos com muito sódio e açúcar, justamente para não prolongar a sensação de inchaço comum depois das festas de fim de ano. Opte por ingerir chás diuréticos como hibisco, cavalinha e chá verde; por frutas, como abacaxi, melão, melancia e laranja; ou alimentos ricos em água, como pepino, tomate e abobrinha.

4- Faça exercícios físicos

Para evitar a retenção de líquidos (inchaço) e o ganho de peso, o ideal é que a pessoa faça treinos simples e básicos diariamente. É necessário que seja gasta a energia que foi adquirida durante o exagero com a comida.

5- Durma bem

Dormir bem é super importante para normalizar o funcionamento do organismo. Por isso, durante os dias de desintoxicação, tente se programar para dormir pelo menos 7 horas por noite.