Da Amazônia para o mundo, rapper é finalista do maior festival de hip hop da América Latina

Da Amazônia para o mundo! A rapper Anna Suav é uma das dez finalistas das seletivas de novos talentos do Festival “Sons da Rua”, considerado o maior festival de hip hop da América Latina. Única representante do Norte do país na lista, a artista concorre a uma das três vagas para se apresentar no palco principal do evento, que ocorre no dia 8 de outubro, em São Paulo (SP). A seleção está em fase de votação popular até o dia 25 de setembro (domingo) .Para votar, basta acessar o site do festival.

Segundo a rapper, “o amor pelo RAP surgiu a partir do meu encontro com o Movimento Hip Hop, um movimento político-cultural, onde eu me sinto representada e confortável de me expressar, falar da minha vivência, da minha correria e dessa forma me unir com outras meninas e mulheres que têm muito pra falar. A minha expectativa com a indicação é incrível. Eu me sinto muito feliz de estar nessa vivência. Agora eu estou nesse momento das votações, onde preciso muito do meu público comigo, me apoiando e votando, e eu tenho esse apoio de forma gigantesca. Tem sido incrível. Só que pra chegar nas seletivas, eu passei por um processo onde 800 artistas tentaram, e eu fui umas das dez selecionadas, assim, já me sinto muito vitoriosa”, destacou a artista.

Anna fez questão de ressaltar sobre como a arte pode salvar vidas. “Com o RAP não é diferente. Para as pessoas que têm como realidade as periferias, esse é um som que comumente toca, passando uma mensagem de perseverança e autoestima sobre aquela vivência é aquele lugar. Isso gera esperança e orgulho das nossas raízes também, e mostra que podemos ser muito mais do que a sociedade racista, classista, espera de nós! O RAP é a minha vida, meu sonho, meu trabalho, o que eu acordo e durmo pensando. Eu vivo meu sonho quando eu subo no palco e posso cantar sobre o que eu vivo, e o RAP me deu isso”, concluiu a rapper.