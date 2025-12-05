Curta premiado 'Você está no caminho certo' estreia em Belém com duas exibições

O curta-metragem "Você está no caminho certo", dirigido por Marcos Corrêa, terá sua estreia na capital paraense com duas exibições. A primeira acontece no dia 10 de dezembro, no Festival Toró, no Cine Sesc Ver-o-Peso, seguida de uma sessão no dia 11 de dezembro, no Cine Líbero Luxardo, no Centur. O filme, que já foi premiado e exibido em festivais por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, narra a história da professora Beta Ferreira, que se descobre escritora.

Trajetória Premiada e Circulação Nacional

A trajetória pública do curta-metragem "Você está no caminho certo" iniciou em 2024, com uma pré-estreia no Cine Ocupa 9 de Julho, em São Paulo. Em 2025, a produção consolidou sua circulação nacional, sendo exibida em diversos festivais e mostras. O filme recebeu o prêmio de Melhor Documentário Brasileiro no Festival de Cinema de São Bernardo do Campo (SP) e conquistou Menção Honrosa na Exibe – Mostra de Cinema de Barbacena (MG).

Entre os eventos que o curta integrou, destacam-se a 1ª Mostra FliSol de Curtas-Metragens Adaptados de Obras Literárias, em Araraquara (SP), o Festival de Arte de Goiás, na Cidade de Goiás, e o Laroyê! Festival de Cultura Negra de Salto (SP), em mostra online. O filme também participou do Festival Novembro Preto Ubatuba (SP), do Festival Internacional de Cinema Feminino Pode Ponto Cine, em Goiânia (GO), da Mostra de Filmes Memória em Movimento, no Rio de Janeiro, e do Cuca Festival de Curtas UEMG Cataguases, em Minas Gerais, além de exibições em São Paulo, na sala SPCine Olido.

A História e a Inspiração do Filme

A trama central do filme segue a história da professora Beta Ferreira, que descobre seu talento como escritora após ganhar um livro de uma aluna. Beta Ferreira é conhecida como pesquisadora independente e palestrante sobre a biografia e o legado de Carolina Maria de Jesus, além de ser mentora e oficineira em escrita afetiva, organizadora de livros coletânea e gestora em Projetos de Desenvolvimento Humano, com foco em Educação Antirracista.

O roteiro é inspirado em "Quarto de despejo: Diário de uma favelada", clássico da literatura brasileira publicado em 1960 por Carolina Maria de Jesus. A produção, filmada em São Paulo e realizada com fomento do Programa de Ação Cultural (ProAC) SP, marca a primeira obra autoral de Marcos Corrêa na capital paulista. O filme ainda traz a participação das netas de Carolina Maria de Jesus, Adriana Jesus e Eliane de Jesus, com relatos inéditos sobre a relação com a avó.

O diretor Marcos Corrêa expressou sua satisfação com a trajetória do filme. "O filme tem percorrido um caminho muito bonito em mostras e festivais que dialogam com a narrativa que criamos. Em pouco tempo, já recebemos dois prêmios e tivemos mais de 10 exibições, passando por quatro Estados brasileiros. É uma alegria enorme para todos nós da equipe que fizemos com muito carinho esse projeto. Nosso maior objetivo é enaltecer a obra e o legado de Carolina Maria de Jesus. E estamos conseguindo", afirmou. Ele destacou a emoção da exibição em Belém: "Belém vai ser o quinto estado a receber o filme e aqui tem uma alegria especial: a presença da minha família, de amigos e até parte da equipe está aqui. Isso é muito emocionante."

Financiamento da Produção

A produção do curta-metragem "Você está no caminho certo" foi viabilizada pelo fomento do edital Nº 29/2023 de apoio audiovisual, voltado para produção e lançamento de curtas no Estado de São Paulo. O projeto contou com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural (ProAC).

Sobre o Diretor Marcos Corrêa

Natural de Belém do Pará, Marcos Corrêa é um cineasta com filmes exibidos em festivais no Brasil, Europa, Estados Unidos, Índia e América Latina. Além do prêmio de Melhor Curta-Metragem de Documentário por "Você está no caminho certo" no Festival de Cinema de São Bernardo do Campo, ele foi premiado no Festival Cinema Negro em Ação 2024, na Mostra Lugar de Mulher é no Cinema em 2023, na Mostra Cine Marias em 2022 e no Festival Mix Brasil 2021, com Menção Honrosa pelo curta-metragem "Flor de Mururé".

Em suas produções, Corrêa prioriza dar protagonismo a personagens da cultura popular, população preta e LGBTQIA+, abordando também trabalhos sobre a cultura paraense.

Serviço: Exibição em Belém

Confira os detalhes para assistir ao curta-metragem "Você está no caminho certo" em Belém:

Data 1: 10 de dezembro, no Festival Toró, Cine Sesc Ver-o-Peso

10 de dezembro, no Festival Toró, Cine Sesc Ver-o-Peso Data 2: 11 de dezembro

11 de dezembro Horário: 20h

20h Local: Cine Líbero Luxardo

Cine Líbero Luxardo Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém Ingressos: Gratuitos