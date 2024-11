Curta-metragem ‘Calypso: o Amor é Ralado’ tem exibições gratuitas em Bujaru

O curta-metragem ‘Calypso: o Amor é Ralado’, dirigido por Vinicius Alexandre, fundador da Mairi Produções, foi exibido gratuitamente em Bujaru, no Pará, nesta sexta-feira (22/11). As sessões ocorreram na Biblioteca Municipal Veríssimo Paulo Trindade, na Rua Princesa Isabel, 27, e foram abertas ao público.

O diretor compartilhou a importância de Bujaru para a realização do projeto. “Foi quando eu fui lá em um show da Joelma, que eu tive um certo contato com ela, e decidi de vez meter a cara no projeto e escrever, deu tudo certo”, contou.

O filme inclui imagens da cidade e de seus moradores, capturando a essência local. “A gente fez imagens incríveis da cidade, do povo, da balsa, que inclusive é a minha cena favorita. Acho que o povo de Bujaru vai gostar muito. E a valorização se conecta justamente com o trabalho das artistas de Bujaru estarem no filme, cantando e dançando, mostrando o talento e podendo inspirar as pessoas de lá a fazer arte e cultura”, destacou Vinicius.

Além da exibição do curta, o público teve acesso a materiais extras, como vídeos dos bastidores e referências dos momentos marcantes do filme. "Foi incrível!", afirmou o diretor.

Com um estilo musical que tem a cara do Pará, o curta traz faixas conhecidas da Banda Calypso e da cantora Joelma, reinterpretadas pelos personagens principais com suas próprias vozes.

A trama segue a história de Léo (interpretado por Leo Luz), um jovem gay que viaja de sua cidade natal no interior do Pará até Belém em busca do seu amado, mas acaba descobrindo que o parceiro é casado. A narrativa mistura comédia e drama, abordando temas de superação e traição, sempre com uma abordagem leve e humorística.

O elenco do curta conta com nomes conhecidos na cena cultural paraense, como as cantoras Julia Passos e Naieme, o DJ Will Love, da Gang do Eletro, e a Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa. O projeto é uma homenagem à música de Joelma e da Banda Calypso, e busca também valorizar o Pará, com destaque para locais turísticos de Belém e da cidade de Bujaru, famosa por sua rica cultura.

A trilha sonora, uma adaptação das canções de Joelma e da Banda Calypso, é assinada por Eduardo Barbosa, do Lambada Social Club, e Marcelo Negrão, que trabalhou na gravação dos teclados e synths do álbum TecnoShow, vencedor do Grammy Latino com Gaby Amarantos.

O projeto foi aprovado pela Lei Gustavo, do Ministério da Cultura, pela Fundação Cultural de Belém (FUMBEL). Também conta com o apoio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa (FADESP), Bosque Rodrigues Alves, Instituto Nossa Voz e tem apoio cultural da Casa Apoena.