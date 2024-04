Como enfrentar desafios: Fernanda Costa, Rainha das Rainha 2024 conta trajetória

Enfrentar e superar a adversidade durante a vida é fundamental para quem busca realizar sonhos, alcançar metas ou simplesmente manter uma rotina profissional e pessoal de forma saudável. A história de vida de Fernanda Costa, a campeã do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval de 2024 nos ensina como lidar com momentos desafiadores.

A ganhadora do maior concurso de fantasia da região norte do Brasil também é atriz formada pela escola de atores Wolf Maia e bailarina certificada pela Royal Academy of Dance. Fernanda destaca a importância de sempre acreditar no próprio potencial, ter sonhos, e contar com uma rede de apoio para saber agir diante das dificuldades que surgem ao longo da vida.

"Em diversos momentos encontramos obstáculos de forma inesperada. Esses momentos desafiadores permitem uma evolução que nos trazem uma evolução para embates emocionais e profissionais", disse Fernanda. A reflexão ressalta que os desafios são, na verdade, oportunidades para crescimento e aprendizado. Fernanda também enfatiza o papel vital da família como uma fonte de suporte incondicional. "Eu tenho uma família que me apoia muito. Toda a minha família sempre conversa comigo e me dá suporte para que eu saiba que seja qual for o problema, eles sempre estarão lá para me ouvir e dar suporte", compartilha a atriz.

Fernanda também destaca a importância de olhar para além do próprio eu e entender o valor da empatia e do trabalho em equipe (Foto: O Liberal / André Oliveira)

Fernanda também destaca a importância de olhar para além do próprio eu e entender o valor da empatia e do trabalho em equipe. "A gente aprende muito a cuidar do outro, de ouvir as pessoas. No concurso não foi diferente. Eu olhei para os envolvidos e todas as experiências que tive culminaram ali em cima do palco", relata. Mesmo diante de respostas negativas e frustrações, a fé e a perseverança foram essenciais para sua jornada. "Quando a gente entrega nas mãos de Deus, é preciso acreditar. Eu só venci porque tinha uma equipe por trás com esse suporte encaminhado por Deus. Sou muito grata", declara.

Por fim, Fernanda nos lembra da importância de ter um plano e trabalhar arduamente em direção aos nossos objetivos. "Eu acredito que o principal é acreditar. Depois que você acredita é traçar um plano porque nada cai do céu. Estabeleça um objetivo e veja o que é preciso para chegar ali. O apoio da minha família foi fundamental para eu ter chegado até aqui. Acredite, trabalhe duro e tenha apoio", aconselha. E em momentos de desânimo, ela enfatiza: "Esteja preparada para a diversidade e não desanime. Quando acontecer algo fora do nosso planejamento, precisamos estar focadas para não desanimar. A adversidade é o que faz o sonho valer a pena. Eu faria tudo de novo".

Quer saber mais sobre como superar momentos desafiadores?

O assunto foi um dos principais destaques do episódio #6 da segunda temporada do podcast "Entre Nós". Para conferir, basta acessar o Libplay em www.oliberal.com/play

Aproveite e desfrute desse conteúdo oferecido por Maxdomini.