Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cultura amazônica perde o médico, escritor e compositor Alfredo Oliveira

Ele vinha lutando contra o câncer e morreu em casa, aos 90 anos de idade nesta quinta (26)

Eduardo Rocha
fonte

Alfredo Oliveira deixa um legado gigantesco à cultura da Amazônia (Foto: Redes Sociais)

O médico, escritor e pesquisador Alfredo Oliveira faleceu nesta quinta-feira (26), aos 90 anos de idade. Pai do cantor e compositor Marco André e primo do ex-governador Almir Gabriel, Alfredo Oliveira era uma pessoa apaixonada pela cultura amazônica, paraense. Tanto que é autor do livro "Carnaval Paraense", contando a história dessa festa popular no Estado do Pará, e de outro sobre o poeta Ruy Barata.

Sobre o falecimento de Alfredo Oliveira, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, manifestou-se assim: "Velho Alfredo partiu…😔 Era assim que o chamávamos, no seio da família, quando Dr. Alfredo recebia nossos abraços e sentávamos juntos para os longos papos e as incontáveis memórias. Foi meu sogro, avô do meu filho e pai de meus queridos irmãos Marco André, Paulo Antônio, Sérgio Oliveira e Paulo Ricardo. Companheiro de uma vida de nossa amada Dra. Yeda".

"Alfrefo Oliveira, além de médico, foi um dos mais profícuos intelectuais paraenses. Teve 60 músicas gravadas por intérpretes como Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Jane Duboc, Nazaré Pereira e Neguinho da Beija-Flor. Escritor de obras seminais da literatura paraense e brasileira, entre elas “Belém, Belém”, “Paranatinga”, “A pedra verde”, “Ruy Guilherme Paranatinga Barata”, “A partir da Ilha”, “Ritmos e Cantares” e “Carnaval Paraense”.

"Velho Alfredo partiu nesta quinta, 26 de fevereiro, aos 90 anos, nas vésperas do desfile das Escolas de Samba de Belém - carnaval que amou, que o homenageou e que foi fruto de suas mais luminosas criações na música e na literatura. Siga em paz, querido…💔 Por aqui, a saudade e a gratidão pelo imenso de sua obra e presença no mundo".

Viver a cultura

Em relato emocionado sobre o pai, o cantor e compositor Marco André destacou: "Papai convivia com um câncer há 10 anos, e morreu de forma branda, segurando a mão do filho Paulo Ricardo, médico como ele. Seu oncologista, Dr. José Luís, um verdadeiro anjo em nossas vidas, fez com que ele vivesse 10 anos sem sofrimento. Mas chegou a sua hora e ele descansou. Não sofreu. Morreu em casa. Ele tinha 90 anos". 

"Ah! Lembrarei sempre de nós dois compondo. Virei artista por conta dele. Lembro tb dele me falando de seus livros antes de publicá-los. Tb me é muito saudável lembrar do quanto ele ficou radiante ao produzir um CD em sua homenagem com a presença de tantos artistas importantes interpretando suas músicas, como Nilson Chaves, Vital Lima, Flávio Venturini, Zé Renato, Cláudio Nucci, Fátima Guedes, Leila Pinheiro, Sebastião Tapajos dentre outros", ressaltou Marco André. 

Alfredo Oliveira nasceu em Belém, era casado com a Yêda Oliveira, médica como ele, sua companheira há 65 anos. Alfredo deixou quatro filhos: Marco André, Sérgio Oliveira, Paulo Antônio e Paulo Ricardo e dois netos, Lucas Vidal e Paula Oliveira.

Medicina

Uma Nota de Pesar sobre o falecimento de Alfredo Oliveira foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA). 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará comunica, com profundo pesar, o falecimento de seu ex-presidente Alfredo Carlos Cunha de Oliveira (1988 a 1993)

Médico dedicado e comprometido com a ética e a valorização da profissão, Alfredo Carlos Cunha de Oliveira deixa um legado marcante à frente do Conselho, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da instituição e para a defesa da boa prática médica no Pará.

Durante sua trajetória, destacou-se pela postura firme, pelo diálogo respeitoso e pelo compromisso com a classe médica e com a sociedade. Sua atuação foi fundamental para o aprimoramento das ações institucionais do CRM-PA.

O Conselho manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor, reconhecendo a relevante contribuição do ex-presidente à Medicina paraense.

O CRM-PA se une em respeito e gratidão à memória de Alfredo Carlos Cunha de Oliveira.

A Reportagem do Grupo Liberal permanece levantando mais informações sobre o falecimento de Alfredo Oliveira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

morre alfredo oliveira, médico, escritor e compositor
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda