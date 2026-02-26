Cultura amazônica perde o médico, escritor e compositor Alfredo Oliveira

O médico, escritor e pesquisador Alfredo Oliveira faleceu nesta quinta-feira (26), aos 90 anos de idade. Pai do cantor e compositor Marco André e primo do ex-governador Almir Gabriel, Alfredo Oliveira era uma pessoa apaixonada pela cultura amazônica, paraense. Tanto que é autor do livro "Carnaval Paraense", contando a história dessa festa popular no Estado do Pará, e de outro sobre o poeta Ruy Barata.

Sobre o falecimento de Alfredo Oliveira, a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, manifestou-se assim: "Velho Alfredo partiu…😔 Era assim que o chamávamos, no seio da família, quando Dr. Alfredo recebia nossos abraços e sentávamos juntos para os longos papos e as incontáveis memórias. Foi meu sogro, avô do meu filho e pai de meus queridos irmãos Marco André, Paulo Antônio, Sérgio Oliveira e Paulo Ricardo. Companheiro de uma vida de nossa amada Dra. Yeda".

"Alfrefo Oliveira, além de médico, foi um dos mais profícuos intelectuais paraenses. Teve 60 músicas gravadas por intérpretes como Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Jane Duboc, Nazaré Pereira e Neguinho da Beija-Flor. Escritor de obras seminais da literatura paraense e brasileira, entre elas “Belém, Belém”, “Paranatinga”, “A pedra verde”, “Ruy Guilherme Paranatinga Barata”, “A partir da Ilha”, “Ritmos e Cantares” e “Carnaval Paraense”.

"Velho Alfredo partiu nesta quinta, 26 de fevereiro, aos 90 anos, nas vésperas do desfile das Escolas de Samba de Belém - carnaval que amou, que o homenageou e que foi fruto de suas mais luminosas criações na música e na literatura. Siga em paz, querido…💔 Por aqui, a saudade e a gratidão pelo imenso de sua obra e presença no mundo".

Viver a cultura

Em relato emocionado sobre o pai, o cantor e compositor Marco André destacou: "Papai convivia com um câncer há 10 anos, e morreu de forma branda, segurando a mão do filho Paulo Ricardo, médico como ele. Seu oncologista, Dr. José Luís, um verdadeiro anjo em nossas vidas, fez com que ele vivesse 10 anos sem sofrimento. Mas chegou a sua hora e ele descansou. Não sofreu. Morreu em casa. Ele tinha 90 anos".

"Ah! Lembrarei sempre de nós dois compondo. Virei artista por conta dele. Lembro tb dele me falando de seus livros antes de publicá-los. Tb me é muito saudável lembrar do quanto ele ficou radiante ao produzir um CD em sua homenagem com a presença de tantos artistas importantes interpretando suas músicas, como Nilson Chaves, Vital Lima, Flávio Venturini, Zé Renato, Cláudio Nucci, Fátima Guedes, Leila Pinheiro, Sebastião Tapajos dentre outros", ressaltou Marco André.

Alfredo Oliveira nasceu em Belém, era casado com a Yêda Oliveira, médica como ele, sua companheira há 65 anos. Alfredo deixou quatro filhos: Marco André, Sérgio Oliveira, Paulo Antônio e Paulo Ricardo e dois netos, Lucas Vidal e Paula Oliveira.

Medicina

Uma Nota de Pesar sobre o falecimento de Alfredo Oliveira foi divulgada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA).

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará comunica, com profundo pesar, o falecimento de seu ex-presidente Alfredo Carlos Cunha de Oliveira (1988 a 1993)

Médico dedicado e comprometido com a ética e a valorização da profissão, Alfredo Carlos Cunha de Oliveira deixa um legado marcante à frente do Conselho, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da instituição e para a defesa da boa prática médica no Pará.

Durante sua trajetória, destacou-se pela postura firme, pelo diálogo respeitoso e pelo compromisso com a classe médica e com a sociedade. Sua atuação foi fundamental para o aprimoramento das ações institucionais do CRM-PA.

O Conselho manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor, reconhecendo a relevante contribuição do ex-presidente à Medicina paraense.

O CRM-PA se une em respeito e gratidão à memória de Alfredo Carlos Cunha de Oliveira.

A Reportagem do Grupo Liberal permanece levantando mais informações sobre o falecimento de Alfredo Oliveira.