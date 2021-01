Cristina Kartalian responde vídeo de Gloria Pires: 'A mãe do Fiuk sou eu'

Após Gloria Pires viralizar cantando que não é a mãe de Fiuk, a artista plástica Cristina Kartalian publicou em seu perfil no Instagram um vídeo parodiando a música “Sou Eu”, gravada pelo cantor em 2014, esclarecendo que é a mãe do artista.

“Você ainda não entendeu, a mãe do Fiuk sou eu. Sou eu. E quem sempre vai te amar, sou eu. Ninguém tem esse lugar, só eu. Só eu”, cantou Cristina.

E a resposta da Cristina, mãe do Fiuk real 🤣#BBB21 pic.twitter.com/X8nn9YW6iI — Paulo Pacheco (@ppacheco1) January 29, 2021

A confusão sobre quem é a mãe do artista aumentou quando Fiuk entrou no “Big Brother Brasil 21”. Ele é filho de Fábio Jr., que foi casado com Gloria Pires, com quem tem Cleo, de 37 anos, antes de se casar com Cristina Kartalian.