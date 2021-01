VÍDEO: Gloria Pires faz paródia explicando que não é mãe de Fiuk

Com as confusões da árvore genealógica de Fiuk, intensificadas pela participação do artista no “Big Brother Brasil 21”, Gloria Pires fez uma paródia com a música "I Gotta Feeling", do Black Eyed Peas, explicando que é mãe apenas de Cleo, mas não de Fiuk. Os dois são filhos de Fábio Jr.

"Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida", escreveu a atriz.

No vídeo, ela canta repetidas vezes: "a Glória Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não".

Com a repercussão, a própria Cleo repostou o vídeo da mãe no Instagram Stories. "Meu Deus que sonho!", disse, acrescentando um "morri", com várias gargalhadas.

A brincadeira “educativa” foi parar nos assuntos mais comentado desta quarta-feira (27), porque o próprio brother disse que é irmão de Cleo Pires, mas não é filho de Gloria Pires

Fiuk é filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian. O casal viveu um relacionamento entre 1986 e 1990 e, além do artista, tiveram Tainá Ayrosa Galvão e Krizia Ayrosa Galvão.

Cleo é filha de um relacionamento anterior de Fábio Junior, com Gloria Pires.