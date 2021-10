Crianças e adultos têm opção gratuita para o Halloween

O Parque Shopping Belém realizará, neste final de semana, uma programação especial de Halloween. O evento contará com atividades para adultos e crianças. Os pequenos poderão brincar e se divertir com muita maquiagem, personagens de terror, mágicos e oficina de slime. Já os mais velhos terão um aulão de dança à fantasia. A ação será gratuita e ocorrerá na praça 1 do empreendimento, às 16h.

Bailinho

No sábado, 30, e domingo, 31, as crianças terão programação diferenciada com oficinas de slime e acesso ao camarim fashion para fazerem maquiagens artísticas com sangue falso, pintura neon no cabelo, cicatrizes e muito mais. Além disso, na festinha, estará presente o animador Tio Plim Plim. Para finalizar a diversão, haverá o circo de Halloween, com número de mágica, malabares, apresentação de palhaços e acrobacias.

Aulão à fantasia

No sábado, 30, haverá um aulão de dança com os hits do momento, às 20h. Os interessados na atividade poderão usar fantasias para estarem à caráter no clima de Dia das Bruxas.

Serviço:

Programação de Halloween

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Quando: 30 e 31 de outubro

Hora: 16h

Entrada gratuita