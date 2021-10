Confira 7 filmes clássicos para assistir no final de semana do Dia das Bruxas

Quem nunca ficou assustado vendo a famosa cena onde inúmeras bruxas, do filme 'Convenção das Bruxas', trocam de pele e mostram sua verdadeira face? Ou até mesmo teve medo de dormir imaginando que Freddy Krueger iria aparecer durante o sono? Esses são só alguns dos vários clássicos de terror que assombraram a garotada a partir dos anos 80. Se você não é adepto das famosas festas a fantasia que celebram o Dia das Bruxas e prefere curtir o halloween em casa, regado de filmes de terror, confira essa sequência de clássicos que não vão te deixar dormir durante a noite:

1 - Convenção das Bruxas (1990)

Clássico dos anos 90, Convenção das Bruxas aborda a história de Luke, um garotinho que, após a morte do seu pai, foi levado para um hotel para viver com a sua avó, na Inglaterra. No local, ele descobre um grupo de bruxas que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos.

2 - Abracadabra (1993)

Um dos filmes mais tradicionais da sessão da tarde, Abracadabra narra a história de três bruxas do século XVII, que chegam ao século XX após seus espíritos serem evocados no Dia das Bruxas. Banidas há 300 anos devido à prática de feitiçaria, elas terão que enfrentar um grupo de crianças para garantir a imortalidade.

3 - Brinquedo Assassino (1988)

Uma mulher compra para seu filho um boneco amaldiçoado por um assassino que morreu dentro de uma loja de brinquedos. Pouco antes da morte, ele realizou um ritual de vodu com o boneco, que ganhou vida e se tornou um psicopata.

4 - A Hora do Pesadelo (1984)

A Hora do Pesadelo acompanha um grupo de adolescentes que passa a ter pesadelos onde são atacados por um homem deformado com garras de aço, o Freddy Krueger. Ele aparece apenas durante o sono e, para escapar, os adolescentes precisam acordar.

5 - Halloween - A Noite do Terror (1978)

Halloween tem como protagonista o psicopata Michael Myers, que passou 15 anos preso em uma instituição após assassinar a sua própria irmã. 15 anos depois, ele foge e retorna à cidade em que nasceu para continuar os seus crimes.

6 - O Exorcismo de Emily Rose (2005)

Emily Rose é um catolica praticante que tem alucinações assustadoras, chegando a perder a consciência logo em seguida. Como seus surtos ficam cada vez mais frequentes, Emily aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem realiza a sessão é o sacerdote de sua paróquia, o padre Richard Moore. A prática leva a jovem a morte, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. O filme é baseado em um fato real.

7 - Contos do Dia das Bruxas (2007)

Na história, cinco narrativas paralelas se desenvolvem durante uma noite de Halloween: Uma jovem virgem é incentivada por suas amigas a ir a um encontro às escuras; uma esposa, que odeia o Dia das Bruxas, e seu marido, que ama a data, tentam entrar em um acordo; um grupo de adolescentes decide pregar algumas peças e vão longe demais; um diretor de escola se revela um perigoso assassino em série; e um solitário senhor é atormentado por um visitante inesperado.