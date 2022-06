Cortejo Cultural do 'Boi da Terra' toma as ruas do bairro da Terra Firme em Belém

Levar alegria e transformação para os moradores da Terra Firme por meio da arte é uma das principais missões do “Boi da Terra”, movimento cultural que nasceu em 2007 a partir da união dos moradores do bairro. O cortejo cultural promovido pelo Boi será realizado neste domingo (26), a partir das 15h30, e terá concentração na esquina das passagens Nossa Senhora das Graças e Comissário.

Segundo um dos integrantes do Batalhão, que está no “Boi da Terra” desde a fundação, Ildo Terra, “em setembro de 2007, um grupo de moradores do bairro da Terra Firme, apaixonado pela cultura, se uniu e decidiu formar um grupo de Boi Bumbá, que foi batizado de ‘Boi da Terra’ com o intuito de fazer cultura e promover arrastões culturais pelas ruas do nosso bairro, para envolver toda a comunidade, levando alegria, além de contribuir e lutar pelas transformações sociais. "O sonho é sempre agregar as pessoas em prol da arte”, afirmou.

A integrante Jeniffer Terra, enfatiza que o sentimento de voltar às ruas após essa pausa é de alegria, gratidão, um sentimento de poder voltar a sorrir em paz. "Que sejamos os protagonistas do novo tempo. Nosso público pode esperar alegria, transformação no cenário que estamos atravessando. Após momentos tão difíceis da pandemia, é muito bom poder estar de volta. O desafio principal é mobilizar cada vez mais os moradores para que possamos mudar a realidade que nós vivemos através da arte e da cultura”, concluiu.

O bairro da Terra Firme prioriza a cultura e a coletividade e é isso que o cortejo buscar enfatizar, justamente para desmistificar um bairro violento. Os integrantes do Batalhão do Boi da Terra prometem várias toadas são autorais que irão embalar o trajeto.

Agende-se

“Cortejo Boi da Terra”

Data: 26/06

Hora: 15h30

Local: (Passagem Nª Srª das Graças esquina com Comissário – Terra Firme)